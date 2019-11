Η Αριάνα Γκράντε είχε ένα -ανώδυνο ευτυχώς- ατύχημα πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στην Τάμπα της Φλόριντα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, η Αριάνα Γκράντε περπατάει αγέρωχη πάνω σε έναν πάγκο, φορώντας ψηλοτάκουνες μπότες πάνω από το γόνατο, όταν ξαφνικά παραπατάει και χάνει την ισορροπία της πέφτωντας στα γόνατα.

Ευτυχώς την κατάσταση έσωσε ένας από τους χορευτές που πλαισίωναν την 26χρονη τραγουδίστρια ο οποίος πρόλαβε και την έπιασε βοηθώντας τη να σηκωθεί. Η πτώση ωστόσο δεν φαίνεται να... πτόησε καθόλου την Γκράντε που έβαλε τα γέλια με το συμβάν και συνέχιζε το τραγούδι και τη χορογραφία της.

Το χρονικό της τούμπας που έχει καταγραφεί σε βίντεο από θαυμαστές ανήρτησε και η ίδια στο λογαριασμό της στο Twitter αναφέροντας: «Ω Θεέ μου, κλαίω (από τα γέλια). Τα πράγματα παραπήγαιναν καλά» σχολίασε αναφερόμενη στις 87 συναυλίες που έχει πραγματοποιήσει χωρίς κάποιο ατύχημα, μέχρι εκείνη τη στιγμή.

SHE FELL ON BEAT I HAVE TEARS pic.twitter.com/CVTxclFcoU

— nora (@diornasa) 25 Νοεμβρίου 2019