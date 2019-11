ΜΟΥΣΙΚΗ

To «All I Want For Christmas Is You» θα βάλει τη Μαριάια Κάρεϊ στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες το 2020.

Εν μέσω της μίνι περιοδείας της με τίτλο All I Want For Christmas Is You Tour, η Μαράια Κάρεϊ τιμήθηκε από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τρία νέα ρεκόρ της, που αφορούν (ποιο άλλο;) το «All I Want For Christmas Is You».

H 49χρονη τραγουδίστρια έσπασε το ρεκόρ για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με την υψηλότερη θέση στο Billboard Hot 100, το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες (πάνω από 10,8 εκατ. τον περασμένο Δεκέμβριο), και το χριστουγεννιάτικό τραγούδι με τις πιο πολλές εβδομάδες στο UK singles Top 10.

Η Κάρεϊ βραβεύτηκε επί σκηνής, στη διάρκεια συναυλίας που έδινε στο Λας Βέγκας και ανέβασε το σχετικό στιγμιότυπο στα social media. Τα... κατορθώματά της θα συμπεριληφθούν στην έκδοση του βιβλίου για το 2020.

H τραγουδίστρια θα παραμείνει στο Λας Βέγκας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και η χριστουγεννιάτικη περιοδεία της θα συνεχιστεί στην Ανατολική Ακτή, με εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, την Ουάσινγκτον και αλλού.