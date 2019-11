ΜΟΥΣΙΚΗ

O Στιβ Χάρις συνεργάζεται με την ομάδα της καρδιάς του, Γουέστ Χαμ, λανσάροντας μια φανέλα με τα χρώματα της ομάδας.

Η εμφάνιση φέρει το logo του θρυλικού συγκροτήματος αλλά και το όνομα του πασίγνωστου τραγουδιού των Maiden «Die With Your Boots On» που κυκλοφόρησε το 1983 στο δίσκο «Piece of mind».

Η ολοκληρωμένη εμφάνιση περιλαμβάνει φανέλα (65 ευρώ), σορτσάκι (32 ευρώ) και κάλτσες (17 ευρώ).

Στην προώθησή της μάλιστα ο περιχαρής Στιβ Χάρις ποζάρει δίπλα στον 34χρονο Αργεντινό άσο, Πάμπλο Ζαμπαλέτα.

Η εμφάνιση είναι διαθέσιμη για παραγγελίες στο site των Iron Maiden και της Γουέστ Χαμ.