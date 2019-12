ΜΟΥΣΙΚΗ

Κάθε χρόνο κατακλύζουν τα ραδιόφωνα και τους χώρους ψυχαγωγίας όλου του κόσμου βάζοντάς μας σε γιορτινό και άκρως χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Κι όμως, ορισμένα από αυτά μόλις ψηφίστηκαν ως τα πιο ενοχλητικά (για να μην πούμε εκνευριστικά) χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών!

Τα αποτελέσματα του γκάλοπ που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεξήχθη μέσω γνωστού κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων, προκαλούν έκπληξη καθώς πολλά από αυτά που απαρτίζουν το Top 10 των πιο ενοχλητικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, παράλληλα τα συναντάμε στις λίστες με τα πιο δημοφιλή, αγαπημένα και κλασικά τραγούδια των γιορτών αποτελώντας συνώνυμα των Χριστουγέννων για τους ακροατές όλου του πλανήτη.

Και αν για άλλα συμφωνούμε, ορισμένα από αυτά δεν περιμέναμε να τα δούμε μέσα στη συγκεκριμένη λίστα. Άβυσσος η ψυχή του αγγλικού κοινού.

Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο σε αγωνία. Δείτε το countdown με τα χειρότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έτσι όπως το ψήφισαν οι Βρετανοί:

10. Jingle Bells – Andrews Sisters

9. Santa Baby – Eartha Kitt

8. Santa Claus is Coming to Town – Jackson 5

7. Baby It’s Cold Outside – Tom Jones & Cerys Matthews

6. Fairytale of New York – The Pogues and Kirsty MacColl

5. Last Christmas – Wham!

4. Merry Xmas Everybody – Slade

3. I Wish It Could Be Christmas Everyday – Wizzard



2. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

1. All I Want for Christmas is You – Mariah Carey