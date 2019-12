ΜΟΥΣΙΚΗ

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους αλλά και της δεκαετίας, όλο και περισσότερες λίστες με τα highlights των τελευταίων δέκα χρόνων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η πιο πρόσφατη μας έρχεται από το Spotify το οποίο ανακοίνωσε τα πέντε τραγούδια, αλλά και τους πέντε καλλιτέχνες που ήρθαν πρώτοι στις προτιμήσεις των 248 εκατ. συνδρομητών του για το 2019 όσο και των τελευταία δέκα χρόνων.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της χρονιάς και της δεκαετίας και ποιοι παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού επί δέκα ολόκληρα χρόνια; Οι απαντήσεις στα top 5 που ακολουθούν έτσι όπως τα ανακοίνωσε το Spotify.

Τα 5 πιο στριμαρισμένα τραγούδια παγκοσμίως για το 2019

1. Senorita – Camila Cabello and Shawn Mendes

2. Bad Guy – Billie Eilish

3. Sunflower – Post Malone

4. 7 Rings – Ariana Grande

5. Old Town Road – Lil Nas X

Οι πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως για το 2019

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bully

Τα πιο στριμαρισμένα άλμπουμ παγκοσμίως για το 2019

1. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding – Post Malone

3. Thank U, Next – Ariana Grande

4. No. 6 Collaborations Project – Ed Sheeran

5. Shawn Mendes – Shawn Mendes

Τα 5 πιο στριμαρισμένα τραγούδια της δεκαετίας παγκοσμίως

1. Shape Of You – Ed Sheeran

2. One Dance – Drake

3. Rockstar – Post Malone

4. Closer – The Chainsmokers

5. Thinking Out Loud – Ed Sheeran

Οι 5 πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της δεκαετίας παγκοσμίως

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Post Malone

4. Ariana Grande

5. Eminem