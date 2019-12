ΜΟΥΣΙΚΗ

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που έγινε στα τέλη του Οκτωβρίου, οι Slipknot είναι η κορυφαία μπάντα που ακούν οι μουσικόφιλοι όταν έχουν τα… νεύρα τους!

Και για να εξηγούμαστε, η TickX χρησιμοποίησε την υπηρεσία Playlist Miner ανατρέχοντας σε playlists του Spotify οι οποίες συνοδεύονται από λέξεις που δείχνουν διάφορα ανθρώπινα συναισθήματα, όπως χαρά, αγάπη, λύπη, θυμός και άλλα, με σκοπό να αναζητήσει τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη, τραγούδι και μουσικό είδος για κάθε μια από τις προαναφερθείσες διαθέσεις.

Το συγκρότημα των Slipknot λοιπόν κέρδισε την πιο περίεργη πρωτιά, καθώς αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία θυμού με δυο μάλιστα τραγούδια τους να φιγουράρουν στο πιο... θυμωμένο top 5.

Για την ιστορία το πιο θυμωμένο τραγούδι πάντως ανακηρύχθηκε το «Down With the Sickness των Disturbed» και το πιο θυμωμένο είδος μουσικής το Alternative Metal.

Στις top 5 λίστες που ακολουθούν μάθετε τι προτιμούν να ακούν όσοι έχουν τα νεύρα τους!

Angriest Artists

1. Slipknot

2. Three Days Grace

3. Linkin Park

4. Disturbed

5. Avenged Sevenfold

Angriest Songs

1. Disturbed – Down With The Sickness

2. Three Days Grace – I Hate Everything About You

3. Slipknot – Duality

4. Trapt – Headstrong

5. Slipknot – Before I Forget

Angriest Genres

1. Alternative Metal

2. Dance Pop

3. Emo

4. Dark Trap

5. Detroit Hip Hop