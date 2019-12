ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Rolling Stone κάνει το δικό του απολογισμό για τη δεκαετία που ετοιμάζεται να μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ανακοινώνοντας τους 100 καλύτερους δίσκους των τελευταίων 10 χρόνων.

Μεταξύ των κορυφαίων 100 άλμπουμ συναντάμε το «AM» που κυκλοφόρησαν οι Arctic Monkeys το 2013, το «How Big, How Blue, How Beautiful» των Florence & The Machine του 2015, το «Watch The Throne» των Τζέι Ζι και Κάνιε Γουέστ του 2011, το «Wrecking Ball» του Μπρους Σπρίνγκστιν του 2012, το «Invasion of Privacy» (2018) της Cardi B, το «Beyonce» της Μπιγιόνσε του 2013, το «Anti» της Ριάνα του 2016, το «1989»της Τέιλορ Σουίφτ του 2014, κ.ά.

Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί θα δείτε τους 10 κορυφαίους δίσκους της δεκαετίας σύμφωνα με το Rolling Stone.