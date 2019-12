H Μαρί Φρέντρικσον «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, όπως μεταδίδουν σουηδικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η σουηδική εφημερίδα Express αναφέρει: «Η οικογένεια της Μαρί Φρέντρικσον, ο σύζυγος και τα δυο παιδιά τους, θρηνούν για την απώλειά της».

«Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους και αγαπημένους μας καλλιτέχνες έχει φύγει από τη ζωή. Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου προδωμένη από την παλιότερη ασθένειά της», γράφει η οικογένεια σε μια δήλωση.

Θυμίζουμε ότι το 2002 η τραγουδίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο και αναγκάστηκε να σταματήσει τις εμφανίσεις της. Τον Οκτώβριο του 2005 και μετά από εγχειρήσεις και χημειοθεραπείες η Μάρι ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο κι ότι ακολουθούσε υγιεινό τρόπο ζωής.

Το 2016 μάλιστα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία του σχήματος, οι Roxette ανακοίνωσαν την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία. Ωστόσο οι γιατροί δεν επέτρεψαν στη Μαρί συναυλίες και ταξίδια, γεγονός που ακύρωσε τα σχέδια της μπάντας.

Στην αυτοβιογραφία της, το 2015, φαινόταν πως είχε συμβιβαστεί με την ασθένειά της, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «τελικά, αισθάνομαι συμφιλιωμένη με τις ακτινοβολίες. Έχω χάσει πολλά χρόνια εξαιτίας της αρρώστιας και αυτό είναι θλιβερό για την ηλικία μου. Όμως είμαι ευγνώμων που μπορώ ακόμα να τραγουδάω».

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3

— Roxette (@TheRealRoxette) December 10, 2019