ΜΟΥΣΙΚΗ

Έχουν περάσει 5 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ των AC/DC και, μέχρι οι θρύλοι του σκληρού ροκ να χαρίσουν στους φαν τους ένα καινούργιο, εκείνοι κάνουν ό,τι κάνουν τόσα χρόνια, από το 1980 και μετά: ακούνε το «Back In Black».

Το πρώτο άλμπουμ των AC/DC με τραγουδιστή τον Μπράιαν Τζόνσον (μετά τον θάνατο του Μπον Σκοτ από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ), μόλις έγινε 25 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η RIAA (Recording Industry Association of America). Οι Αυστραλοί είναι μόλις οι τρίτοι καλλιτέχνες που καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Πρώτοι είναι με διαφορά οι Eagles με τη συλλογή «Their Greatest Hits: 1971 – 1975» που έχει γίνει... 38 φορές πλατινένια. Ακολουθεί ο Μάικλ Τζάκσον με το 33 φορές πλατινένιο «Thriller», ενώ οι Eagles επανέρχονται με το 26 φορές πλατινένιο «Hotel California».

Τώρα το «Back In Black», που έβγαλε σουξέ όπως το «Hell's Bells», «You Shook Me All Night Long» και το ομώνυμο τραγούδι, βρίσκεται μπροστά από το «White Album» των Beatles, το «Greatest Hits Volume I & Volume II» του Μπίλι Τζόελ, το «Led Zeppelin IV» των Led Zeppelin και το «The Wall» των Pink Floyd.