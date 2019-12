ΜΟΥΣΙΚΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά ο αριθμός παραμένει εντυπωσιακός. Κατά 770% αυξήθηκε το streaming τραγουδιών των Roxette τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση του θανάτου της τραγουδίστριας Μαρί Φρέντρικσον.

Οι φαν του σουηδικού συγκροτήματος αποχαιρέτησαν το σάουντρακ της εφηβείας τους ακούγοντας μέσω Ίντερνετ τα τραγούδια τους και βλέποντας ξανά τα βιντεοκλίπ τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, στις 10 και στις 11 Δεκεμβρίου έγιναν στις ΗΠΑ 4 εκατομμύρια streams ήχου και βίντεο των Roxette, ενώ στις 8 και στις 9 Δεκεμβρίου ο μέσος όρος ήταν 514.000.

Πρόκειται για μια αύξηση 770% στη ζήτηση επιτυχιών των Roxette, με πιο δημοφιλή τα τραγούδια «It Must Have Been Love» (1,4 εκατ., αύξηση 560% από τις 209.000 στις 8-9/12), «Listen To Your Heart» (700.000 από 119.000) και «The Look» (464.000, αύξηση 606% από τις 77.000).

Οι Roxette, το συγκρότημα των Περ Γκέσλε και Μαρί Φρέντρικσον, είδαν 12 τραγούδια τους στο Billboard Hot 100 κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Έξι από αυτά μπήκαν στο top 10 και τέσσερα κατέκτησαν την πρώτη θέση. Πρόκειται για τα «The Look» (1989), «Listen To Your Heart» (1989), «It Must Have Been Love» (1990) και «Joyride» (1991).