ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure κάνει τη δική του σούμα για το 2019 και ανακοινώνει το άλμπουμ και τη συναυλία της χρονιάς για τον ίδιο.

Το 2019 στάθηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρο και επιτυχημένο για την μπάντα, με περιοδεία σε όλο τον κόσμο και ένα επετειακό headline στο Glastonbury Festival τον Ιούνιο.

Μιλώντας στο Hot Press, o Σμιθ έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει αναφέροντας τα δικά του χάιλαϊτ. Μεταξύ άλλων ξεχώρισε ως «κακό» της χρονιάς τον Μπόρις Τζόνσον, αλλά δεν μπόρεσε να επιλέξει το καλύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα του 2019 καθώς δεν παρακολούθησε καθόλου τηλεόραση φέτος.

Ωστόσο ως αγαπημένο του άλμπουμ για το 2019 επέλεξε το It Won/t Be Like This All the Time των The Twilight Sad ενώ καλύτερη ταινία της χρονιάς για εκείνον ήταν το «Apollo 11».

Επίσης, ως καλύτερη συναυλία των Cure το 2019 ξεχώρισε εκείνη στο Μέξικο Σίτυ τον περασμένο Οκτώβριο και τη χαρακτήρισε ως «την καλύτερη προσωπική του στιγμή» για το 2019, ενώ το καλύτερο πράγμα που του συνέβη τη χρονιά αυτή ήταν «τα καλοκαιρινά φεστιβάλ που συμμετείχαν οι Cure», μεταξύ αυτών να προσθέσουμε εμείς και το Ejekt Festival στο Φάληρο τον περασμένο Ιούλιο.

Στην ερώτηση για το στόχο που βάζει για τη νέα χρονιά ο Σμιθ απάντησε «καινούρια μουσική από τους Cure».