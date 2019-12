ΜΟΥΣΙΚΗ

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull θα εμφανιστούν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

Ένα χρόνο μετά τη συναυλία τους στο Ηρώδειο, ο Ίαν Άντερσον και η παρέα του θα κάνουν ξανά μια στάση στη χώρα μας παρουσιάζοντας μια μοναδική best-of setlist.

Ορμώμενοι από το Blackpool της Αγγλίας, οι Jethro Tull ξεκινούν το μουσικό τους ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Σήμερα, με 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 21 άλμπουμ μεταξύ των οποίων 11 χρυσά και 5 πλατινένια και με περισσότερες από 3,000 live εμφανίσεις σε 40 χώρες, οι Jethro Tull έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά progressive rock συγκροτήματα του 20ου αιώνα.

Στο κέντρο της σκηνής ξεχωρίζει η εμβληματική περσόνα του Ίαν Άντερσον, ο οποίος παίρνει τον ρόλο του ηγέτη του γκρουπ. Με μια καλλιτεχνική ευφυΐα που ξεχώρισε ήδη από τα πρώτα βήματα της μπάντας, ο Άντερσον τολμά να βάλει το φλάουτο σαν βασικό όργανο στη μηχανή των Jethro Tull, κάνοντάς το παράλληλα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Στα πρώτα τους δισκογραφικά χρόνια ξεπηδά το blues ντεμπούτο τους This Was (1968), το οποίο διαδέχεται το Stand Up (1969), αλλά και το Benefit (1970), ο δίσκος προπομπός που μας προετοιμάζει για το magnum opus τους, Aqualung (1971) το οποίο θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές ροκ κυκλοφορίες όλων των εποχών.

Το Locomotive Breath και το Hymn 43 αποτελούν πλέον τους ύμνους τραγουδιούνται από χιλιάδες φαν παγκοσμίως. Μέσα από μια μουσική πορεία 5 δεκαετιών, ο ήχος των Jethro Tull ταξίδεψε από τα blues και τη jazz, την progressive αλλά και την ορθόδοξη rock, μέσα από τα folk ηχοτόπιά τους.

Πληροφορίες

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 36€

Σημεία προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111

Δίκτυο καταστημάτων Public

*Για αγορές μέσω Internet & Public υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου

Φυσικά σημεία προπώλησης

IANOS

Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-21:00

Σάββατο, 09:00-20:00

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Κολοκοτρώνη 25, Σταυρούπολη

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 (από 08/01/2020)