10 χέβι μέταλ χριστουγεννιάτικα τραγούδια για... καθόλου Άγιες Νύχτες (vids)

Για χριστουγεννιάτικο πένθος τραγουδάνε οι γνωστοί Αμερικανοί γκοθ μεταλλάδες, καθώς χρόνο με το χρόνο οι άδειες καρέκλες στο γιορτινό τραπέζι γίνονται όλο και περισσότερες... «My table's been set for but seven / Just last year I dined with eleven / Goddamn ye merry gentlemen». Από το άλμπουμ «October Rust» του 1996.