ΜΟΥΣΙΚΗ

Καινούριο βιντεοκλίπ κυκλοφόρησε η Μαράια Κάρεϊ, για τον «ύμνο» των Χριστουγέννων, «All I Want For Christmas Is You».

Στο νέο βίντεο, που έρχεται 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, πρωταγωνιστούν τα δυο 8χρονα δίδυμα παιδιά της Κάρεϊ και η ηθοποιός Mykal-Michelle Harris.

Η νέα εκδοχή του κλιπ έρχεται να γιορτάσει τη μεγάλη επιτυχία του κομματιού που εδώ και μερικές μέρες βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ. Έχοντας μάλιστα τώρα πια στο ενεργητικό της 19 Hot 100 No1, η Κάρεϊ γίνεται η σόλο τραγουδίστρια με τα περισσότερα Νο1 στο chart.

Επίσης τo τραγούδι περιλαμβάνεται στην νέα συλλεκτική έκδοση του χριστουγεννιάτικου δίσκου με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών «Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα από την Panik Records και την Sony Music.

Το «All I Want For Christmas Is You» παραμένει ένα από τα σημαντικότερα των εορτών και είναι ένα βήμα πριν από το 1 δισεκατομμύριο streams. Βρίσκεται στο Νο1 του Amazon Music από το Thanksgiving και έγινε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τα περισσότερα streams για το 2019. Η Κάρεϊ κέρδισε ένα βραβείο Guinness για το «highest – charting holiday (Christmas/New Year) song on the Billboard Hot 100 by a solo artist».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην επιτυχία του βοήθησε και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της ταινίας «Love Actually» το 2003.

Για την ιστορία, το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το Νοέμβριο του 1994, έγινε 6 φορές πλατινένιο, πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε τον τίτλο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το single «All I Want For Christmas Is You» έγινε 6 φορές πλατινένιο και μπήκε στο Hot 100 ως το 28ο single της τραγουδίστριας που φτάνει στο Top10. Την περασμένη χρονιά ξανα-ανέβηκε στο Top5 του Billboard Hot 100. Έχοντας φτάσει τις 16 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, παραμένει το 11ο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Τέλος, έχει γίνει η έμπνευση για ένα παιδικό βιβλίο και μία ταινία κινουμένων σχεδίων.