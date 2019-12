ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Billboard Hot 100 ανακοίνωσε τα 100 κορυφαία τραγούδια που καθόρισαν τη δεκαετία 2010-2019.

Κατά γενική ομολογία, πρωταγωνιστές της τελευταίας δεκεατίας αναδείχτηκαν καλλιτέχνες όπως οι Drake, Τέιλορ Σουίφτ, Ριάνα, Εντ Σίραν, Αντέλ, Κέιτι Πέρι, Τζάτσιν Μπίμπερ αλλά και Αριάνα Γκράντε, Nicki Minaj και Maroon 5, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη λίστα του Billboard.

Στο countdown που ακολουθεί θα δείτε τα τραγούδια που απαρτίζουν την κορυφαία δεκάδα της δεκαετίας του Billboard Hot 100.

10. Rolling In The Deep, Αντέλ

9. Despacito, Λούις Φόνσι & Daddy Yankee Featuring Τζάστιν Μπίμπερ

8. Somebody That I Used To Know, Gotye Featuring Kimbra

7. Old Town Road, Lil Nas X Featuring Μπίλι Ρέι Σάιρους

6. We Found Love, Ριάνα Featuring Κάλβιν Χάρις

5. Girls Like You, Maroon 5 Featuring Cardi B

4. Closer, The Chainsmokers Featuring Halsey

3. Shape Of You, Εντ Σίραν

2. Party Rock Anthem, LMFAO Featuring Lauren Bennett & GoonRock

1. Uptown Funk!, Μαρκ Ρόνσον Featuring Μπρούνο Μαρς