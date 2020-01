ΜΟΥΣΙΚΗ

Στα φετινά βραβεία Metal Hall of Fame θα παραβρεθεί ο Έλληνας κιθαρίστας Gus G. Ο Θεσσαλονικιός κιθαρίστας, που παίζει με το συγκρότημα Firewind, έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη συνεργασία του με τον Όζι Όσμπορν, αλλά και με τους Arch Enemy και Dream Evil. Ό Έλληνας κιθαρίστας θα εμφανιστεί επίσης, στις 19 Ιανουαρίου 2020, στο Whiskey a Go Go.

Οι Geoff Tate, Don Dokken, Stephen Pearcy, Joe Satriani, Graham Bonnet, Chris Poland και οι Metal Church, θα εμφανιστούν επίσης μαζί με το μεγάλο τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, Steve Vai στο Metal Hall of Fame. Εκλεκτοί μουσικοί του hard rock και του heavy metal θα αναλάβουν να διασκεδάσουν τους παρευρισκομένους, ενώ ένα All-Star Jam και άλλες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Παρουσιαστής του Gala θα είναι, η τηλεοπτική και ραδιοφωνική προσωπικότητα, ιστορικός μουσικής, Έντι Τρανκ.

Ο βιρτουόζος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός Steve Vai έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε 3 βραβεία Grammy. Ο Vai ταξίδεψε ανά τον κόσμο με τον Frank Zappa, τους Alcatrazz, τον David Lee Roth, τους Whitesnake και τους G3. Εμφανίστηκε στην ταινία Crossroads και εμπνεύστηκε το ίδρυμα «Make A Noise». Ο Vai είναι ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Favorited Nations Entertainment και έχει δημιουργήσει μουσική για κινηματογραφικές ταινίες, video games και αθλητικούς οργανισμούς.

Σε δήλωση του ο Pat Gesualdo, πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του Metal Hall of Fame, είπε: «Το Gala Metal Hall of Fame του 2020 θα είναι εκπληκτικό! Όπως πάντα, θα υπάρχουν πολλά Hard Rock και Heavy Metal είδωλα και πολλές συναρπαστικές συναυλίες!».