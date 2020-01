ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Έλβις Πρίσλεϊ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Από το ξεκίνημα της καριέρας του, ο Έλβις είχε τεράστιο πολιτιστικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone» «Ο Έλβις ήταν που έκανε το rock ‘n’ roll τη διεθνή γλώσσα της pop», ενώ παράλληλα ήταν «ένας Αμερικανός γίγαντας της μουσικής του 20ού αιώνα, ο οποίος άλλαξε μόνος του την πορεία της μουσικής και του πολιτισμού στα μέσα της δεκαετίας του 1950». Τα τραγούδια του, οι χορευτικές του κινήσεις, το στιλ και το ντύσιμό του διαμόρφωσαν το rock ‘n’ roll και τη μετέπειτα μουσική. Στη λίστα του BBC Radio με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του 20ού αιώνα, ο Έλβις κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Φρανκ Σινάτρα.

Εν έτει 2020, 85 χρόνια από την επέτειο της γέννησής του, ο Έλβις συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο λατρείας, οι δίσκοι του συνεχίζουν να πουλάνε σαν τρελοί και η Graceland, η έπαυλή του στο Μέμφις των ΗΠΑ εξακολουθεί να δέχεται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, κάνοντας τη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από το όνομά του να θησαυρίζει ακόμα.

Ο «βασιλιάς του ροκ», Έλβις Άρον Πρίσλεϊ γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1935 στις 4:35 π.μ. στο East Tupelo, του Μισισίπι, σε ένα σπίτι δυο δωματίων. Γονείς του ήταν οι Βέρνον Πρίσλεϊ και Γκλάντις Λοβ Σμιθ. Ο Έλβις είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Τζέσε Γκάρον, ο οποίος πέθανε στη γέννα. Στη μνήμη του πρόωρα χαμένου αδελφού του, χρησιμοποιούσε ως μεσαίο όνομα το Άρον αντί του Ααρόν όπως ήταν αρχικά το μεσαίο του όνομα.

Ο μικρός Έλβις ήταν μέτριος μαθητής αλλά πολύ ήσυχος. Το 1945, στα 10 του χρόνια, απέκτησε την πρώτη του -μεταχειρισμένη- κιθάρα, ενώ τρία χρόνια μετά μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στο Μέμφις του Τενεσί.

Εκεί ο νεαρός Έλβις συνήθιζε να παρακολουθεί τις «Συνάξεις του Θεού» και άρχισε να επηρεάζεται από την blues και την gospel μουσική. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του το 1953, ο Πρίσλεϊ εργάστηκε ως οδηγός φορτηγού και σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Στις 18 Ιουλίου 1953, ο Έλβις πλήρωσε 3,25 δολ. για να ηχογραφήσει ένα δίσκο στη Sun Records με τα τραγούδια «My Happiness» και «That’s When Your Heartaches Begin». Αυτό θα ήταν το δώρο του για τα γενέθλια της μητέρας του Γκλάντις την οποία λάτρευε.

Στις 4 Ιανουαρίου 1954 ο Έλβις επέστρεψε στη Sun Records πληρώνοντας αυτή τη φορά 8,25 δολ. για να ηχογραφήσει ένα δεύτερο δίσκο με τα τραγούδια «I’ll Never Stand in Your Way» και «It Wouldn’t Be the Same Without You». Ο ιδρυτής της Sun, Σαμ Φίλιπς, ο οποίος έχει ήδη ηχογραφήσει καλλιτέχνες όπως οι Howlin’ Wolf, Τζέιμς Κότον, B. B. King και Little Milton, έψαχνε για έναν λευκό τραγουδιστή με μαύρη φωνή κάτι που βρήκε στο πρόσωπο του Πρίσλεϊ.

Στις 26 Ιουνίου 1954 αυτός και η βοηθός του κάλεσαν τον Έλβις για ένα ντέμο. Μαζί του έπαιξαν οι Σκότι Μουρ και Μπιλ Μπλακ, όμως το δοκιμαστικό δεν πήγε καλά. Κατά τη διάρκεια μιας πρόβας πάνω στο τραγούδι «That’s All Right», ο Φίλιπς έκρινε το αποτέλεσμα ικανοποιητικό και στις 19 Ιουλίου 1954 το έβγαλε στην κυκλοφορία. Ο δίσκος έγινε μεγάλη επιτυχία, ο «βασιλιάς» έκατσε στο θρόνο του και τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

13 πράγματα που θα θέλατε να ξέρετε για τον Έλβις Πρίσλεϊ