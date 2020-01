Οι Queen και ο Άλις Κούπερ είναι τα πρώτα ονόματα καλλιτεχνών που ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχουν σε συναυλία για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ στις 16 Φεβρουαρίου και μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι θα λάβουν μέρος επίσης η Καναδή τραγουδίστρια, k.d. lang, οι Αυστραλοί Ολίβια Νιούτον Τζον, Ντάριλ Μπρέιθγουεϊτ και Τζον Φάρναμ.

#FireFightAustralia has officially SOLD OUT!

Fans from all corners of the country secured tickets in a true sign of solidarity and support for the bushfire relief.

🧡 You can still provide much-needed assistance to affected Australians by donating via https://t.co/7KthlCpiC3 pic.twitter.com/G3PpEGNYMR

— Fire Fight Australia (@FireFightAU) January 14, 2020