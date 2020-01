ΜΟΥΣΙΚΗ

Όπως έγινε γνωστό χθες, η Dido έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Τα εισιτήρια για τη συναυλία της Αγγλίδας ξεκινούν από 36 ευρώ, ενώ στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα σημεία προπώλησης από όπου θα προμηθευτείτε το «μαγικό χαρτάκι».

Η Dido ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι το 1996 με τους Faithless, στρέφοντας το βλέμμα της μουσικής βιομηχανίας πάνω της. Τρία χρόνια μετά, το 1999 κυκλοφορεί το παρθενικό της album, No Angel που σκαρφάλωσε στα charts, στρογγυλοκάθισε στην πρώτη θέση των κυκλοφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει το ντεμπούτο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως που έβγαλε ποτέ Βρετανίδα καλλιτέχνιδα.

Ακoλούθησαν τα Here with Me και Thank You που επίσης αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς, όπως επίσης ασταμάτητες περιοδείες, βραβεία, sold out συναυλίες και συμμετοχή στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη. Εν μέσω αυτών κυκλοφόρησε το 2003 το Life for Rent και πέντε χρόνια μετά το Safe Trip Home, από όπου και ξεπήδησαν υπέροχα τραγούδια σαν το ομότιτλο του πρώτου, White Flag, το Don’t Leave Home και το σπαραξικάρδιο Don’t Believe in Love. Ακολούθησε ένα διάλειμμα χρόνων από τις live περιοδείες, όπου και κυκλοφόρησε το πιο εσωτερικό και κυκλοθυμικό Girl who got Away, πριν έρθει το περσινό Still on My Mind.

Ατμοσφαιρικό κι εμπνευσμένο από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, στον γιο της Στάνλεϊ, αποτελεί την πιο ώριμη στιγμή της δισκογραφίας της, με μεστούς κι ανεπιτήδευτους στίχους κι ερωτεύσιμες μελωδίες, με το Hurricanes να συμπληρώνει κάθε ενημερωμένη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια του 2019.

Πληροφορίες προπώλησης

Σημεία προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111

Δίκτυο καταστημάτων Public

*Οι παραπάνω μεταπωλητές εισιτηρίων προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις υπηρεσιών ανάλογα με την τιμολογιακή τους πολιτική

Φυσικό σημείο προπώλησης

Reload Stores, Ακαδημίας 81, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103801464

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00 & Σάββατο 10:00-20:00