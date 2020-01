Ο Μπρους Ντίκινσον των Iron Maiden είναι πλέον Σμήναρχος και επίτιμος αρχηγός της 601 Μοίρας της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με δημοσίευση της ίδιας της Royal Air Force (RAF) ο βαθμός αποδώθηκε τιμητικά στον Ντίκινσον ο οποίος είναι γνωστός λάτρης των αεροπλάνων και χειριστής αεροσκαφών για περισσότερο από 20 χρόνια. Ο Βρετανός μάλιστα πιλοτάρει ο ίδιος τόσο το Ed Force One στις περιοδείες των Iron Maiden όσο και επιβατικά αεροπλάνα της αεροπορικής εταιρείας στην οποία είναι μέτοχος.

Παράλληλα ο Ντίκινσον θα δώσει το «παρών» στο τουρνουά ξιφασκίας της RAF τον Ιούνιο ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αγωνιστεί και ο ίδιος ως δεινός ξιφομάχος από νεαρή ηλικία.

@brucedickinson_ has officially been attested into the @RoyalAirForce and is now Hon. Group Captain Paul Bruce Dickinson. We look forward to fencing with him soon #RAFOpen20 @RAFNewssport @RAFCentralFund @RAFSportsFed @BFBS_Sport @britishfencing @IronMaiden @RAF_fencing pic.twitter.com/EnEVp8yY6I

— RAF Fencing (@RAF_fencing) 7 Ιανουαρίου 2020