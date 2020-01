Ο Κρις Μάρτιν «τα έχωσε» σε μερίδα θαυμαστών που του ζήτησαν αυτόγραφο μετά το τέλος φιλανθρωπικής συναυλίας το βράδυ της Δευτέρας στο Λος Άντζελες.

Η... ατυχής στιγμή του έξαλλου frontman των Coldplay κατεγράφη σε βίντεο από κάποιον φαν και ήδη έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο βλέπουμε τον ενοχλημένον Μάρτιν να ζητάει στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος να του φέρονται με ευπρέπεια «μην φωνάζετε, μην είστε τόσο επιθετικοί. Ζητήστε το όμορφα ή απλά γίνετε λίγο γ@....α ευγενικοί. Συμπεριφερθείτε στους άλλους με ευπρέπεια. Όλα αυτά μετά βγαίνουν στο γα....ο eBay. Πάντα υπογράφω ένα αυτόγραφο στον καθένα. Μπορεί να έχω κάποιο οικογενειακό πρόβλημα ή με το live, που μάλιστα είχα. Καταλαβαίνετε τί σας λέω;».

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ξέσπασμα του Μάρτιν οφείλεται στο γεγονός ότι η συναυλία που προηγήθηκε δεν πήγε έτσι όπως θα ήθελε. Οι Coldplay έπαιξαν 19 τραγούδια μεταξύ των οποίων κομμάτια και από το καινούριο τους 8ο άλμπουμ «Everyday Life», όμως ο Μάρτιν είχε μια αμήχανη στιγμή καθώς ξέχασε τους στίχους κάποιων παλαιότερων τραγουδιών τους. Όπως αναφέρει το Billboard ο Μάρτιν ζήτησε από το κοινό να μην ανεβάσουν το ντροπιαστικό στιγμιότυπο στο YouTube.

Thanks to everyone who came out and supported @ReformLAJails and @iwillharness tonight at the Palladium! Fantastic crowd. A pic.twitter.com/lVQTPKiTF0

— Coldplay🌙☀️ (@coldplay) January 21, 2020