ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Ούτε Λέμπερ θα παρουσιάσει την παράσταση «Rendezvous with Marlene» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η μοναδική Ούτε Λέμπερ επιστρέφει στην Ελλάδα για δυο μοναδικές εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Απριλίου αντίστοιχα.

Η μεγάλη ντίβα έρχεται ξανά στην χώρα μας για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό την αγάπη της για μια εμβληματική γυναίκα, την Marlene Dietrich. Τριάντα χρόνια μετά, η Ούτε Λέμπερ ξανασυναντά την Marlene Dietrich αλλά αυτήν τη φορά στη σκηνή. Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν τηλεφωνικά και συνομίλησαν για τρεις ώρες στα τέλη της δεκαετίας του '80 (το 1988) όταν η Marlene Dietrich απάντησε σε μια μάλλον απολογητική καρτ ποστάλ που της είχε στείλει η νεαρή τότε Ute Lemper.

Η παράσταση «Rendezvous with Marlene» μοιάζει να είναι η συνέχεια αυτής της συνομιλίας. Ένας οφειλόμενος φόρος τιμής της Λέμπερ στη μεγάλη Γερμανίδα Marlene Dietrich. Μόνο που τώρα η Ούτε δεν είναι μία νεαρή ηθοποιός στην αρχή της καριέρας της αλλά μία ώριμη γυναίκα, μια καταξιωμένη καλλιτέχνης με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία που νιώθει δυνατή και μπορεί να κοιτάξει τη Marlene Dietrich χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς που κατά καιρούς έχουν θολώσει το μύθο της. Πρόκειται για ένα διάλογο μεταξύ Ούτε και Marlene, που εξερευνά την καριέρα και την προσωπική ζωή της Marlene από την αρχή, σε μια τροχιά που στιγμιαία διασταυρώνεται με την τροχιά της Ούτε ενώ τελικά οι ιστορίες των δυο γυναικών συνεχίζονται παράλληλα. Μια αστραπιαία συνάντηση στον χρόνο. Η Ούτε τραγουδά τα ωραιότερα τραγούδια της Marlene και διηγείται μερικά μαγευτικά μυστικά της ζωής της.

Στα πάνω από 30 χρόνια της λαμπερής καριέρας της, η Ούτε Λέμπερ έχει αφήσει το στίγμα της στη σκηνή, σε ταινίες, σε συναυλίες, σε αναρίθμητες παραστάσεις και σε περισσότερα από 30 άλμπουμ.



Την εγκωμιάζουν για τις ερμηνείες στο Cabaret, τα έργα των Kurt Weill και Berthold Brecht και των γαλλικών chansons της Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques Prevert, Nino Rota, Astor Piazzolla αλλά και για τις δικές της συνθέσεις, καθώς και τις ερμηνείες της σε μιούζικαλ και έργα στο Broadway, το Παρίσι, το Βερολίνο και το West End του Λονδίνου. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, έχει παρουσιάσει από κλασικές μέχρι avant garde δημιουργίες, έχει δώσει θρυλικές συναυλίες με διάσημες ορχήστρες και σπουδαίους μουσικούς αλλά και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους χορογράφους, όπως ο Maurice Béjart και η Pina Bausch.

Ενδεικτικά, έκανε το θεατρικό ντεμπούτο της στην πρώτη παραγωγή του Cats στη Βιέννη, ενσαρκώνοντας διπλό ρόλο, και την Grizabella και την Bombalurina. Συνέχισε παίζοντας τον Peter στο Peter Pan (Βερολίνο) και την Sally Bowles στο Cabaret (Παρίσι) για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Moliere. Μετά την τεράστια επιτυχία του Chicago στο West End για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Laurence Olivier, η Ute κάνει, με το ίδιο μιούζικαλ, το ντεμπούτο της και στο Broadway και λίγους μήνες αργότερα εμφανίζεται στο Las Vegas. Ηχογράφησε ζωντανά την παράσταση Blood and Feathers στο Café Carlyle, μεταφέροντας το κλίμα του βερολινέζικου cabaret της περιόδου της Βαϊμάρης στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Φυσικά έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με τα τρομερά παιδιά της γερμανικής κουλτούρας, τον Bertolt Brecht και τον Kurt Weill, ως η ιδανική σύγχρονη ερμηνεύτρια του μπρεχτικού κόσμου.

Το πηγαίο δημιουργικό ταλέντο της Λέμπερ, προσθέτει πολλαπλές συνεργασίες στην καριέρα της. Η καλλιτεχνική της συνάντηση με τον Paolo Coelho οδήγησε στη δημιουργία της The 9 Secrets βασισμένη στο βιβλίο του, Χειρόγραφο της Άκρα. Ενώ επίσης χάρισε στο κοινό της πρωτότυπες δημιουργίες με αφετηρία έργα του Pablo Neruda και του αιρετικού συγγραφέα, Charles Bukowski. Το 2000, επίλεκτοι καλλιτέχνες τίμησαν την Λέμπερ συνθέτοντας αποκλειστικά για εκείνη. Το αποτέλεσμα αυτού, το άλμπουμ Punishing Kiss με τραγούδια των Elvis Costello, Nick Cave, Tom Waits, Philip Glass και Scott Walker, που αγαπήθηκε πολύ και από το ελληνικό κοινό.

Η Ούτε Λέμπερ γεννήθηκε στο Munster της Γερμανίας και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ακαδημία Χορού της Κολωνίας και στη Σχολή Δραματικών Θεάτρων Max Reinhardt στη Βιέννη. Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη με τα τέσσερα παιδιά της, Max, Stella, Julian και Jonas.

Πληροφορίες

Τρίτη 28 Απριλίου στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης και την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Piraeus 117 Academy

Line up

Written and performed by Ute Lemper

Vana Gierig - Piano

Cyril Garac - Violin

Romain Lecuyer - Bass

Matthias Daneck – Schlagzeug

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 10:30 από τo Hunter Agency και το δίκτυο της viva.

Τιμές Εισιτηρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες και καθημένων

Στα ΦΥΣΙΚΑ σημεία

γενική είσοδος: 29 ευρώ

διακεκριμένη / VIP Ζώνη: 40 ευρώ

ONLINE

γενική είσοδος: 31,90 ευρώ

διακεκριμένη / VIP Ζώνη: 44 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Φυσικά σημεία προπώλησης

AΘΗΝΑ

Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μusicland: Μητροπόλεως 102, Τηλ.: 2310 26 4880

Stereodisc: Αριστοτέλους 4, Τηλ.: 2310 26 2912

Βασιλικό Θέατρο: 30ης Οκτωβρίου 2, Παραλία Θεσσαλονίκης Τηλ.: 231 520 0200

Ηλεκτρονική προπώληση

www.hunteragency.gr

www.viva.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876

Σημεία δικτύου viva: Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni's (Σόλωνος 9) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης).

Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, Πετράλωνα

210 3626 540

https://www.facebook.com/Academy117/

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θέατρο, 30ης Οκτωβρίου 2, Παραλία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 231 520 0200