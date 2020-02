ΜΟΥΣΙΚΗ

Η λίστα με τις 10 καλύτερες συναυλίες που δόθηκαν ποτέ σε ημίχρονο του Super Bowl θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξει μετά από όσα έκαναν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα.

«Ας δείξουμε στον κόσμο τι μπορούν να κάνουν δύο Λατίνες» είχαν δηλώσει στην κοινή τους συνέντευξη πριν από τη συναυλία. Και τι δεν έκαναν, περνώντας σαν σίφουνες από ένα σωρό τραγούδια μέσα σε 14 λεπτά. Πρώτη εμφανίστηκε η Σακίρα – που τυπικά ήταν η headliner – ντυμένη στα κόκκινα, τραγουδώντας το «She Wolf» και συνεχίζοντας με μια ροκ διασκευή του «Empire», που περιλάμβανε και νότες από το «Kashmir» των Led Zeppelin!

Κάπου εκεί γεννήθηκε και το πρώτο meme του φετινού Super Bowl, που έγινε αμέσως viral:

Η Κολομβιανή, που γιόρταζε τα 43α της γενέθλια, συνέχισε με τη μεγάλη επιτυχία της «Whenever, Wherever» και στη συνέχεια ανέβασε στη σκηνή τον Πορτορικανό τράπερ Bad Bunny που τη συνόδευσε στα «I like it» και «Chantaje». Έκλεισε το σετ της με το «Hips don't Lie» και παρέδωσε τη σκυτάλη στη J-Lo.

H 50χρονη Λόπεζ έκανε πράγματα που δεν θα τολμούσαν ούτε 20άρες, με τρελό χορό και pole dancing (αναφορά στην ταινία της «Επικίνδυνες Κυρίες» και στην ερμηνεία της που πολλοί πιστεύουν ότι αδικήθηκε μένοντας εκτός υποψηφιοτήτων των Όσκαρ). Ξεκίνησε με το «Jenny From the Block» και συνέχισε με τα «Get Right», «Waiting for Tonight», «Love Don't Cost a Thing» και «Booty». Ο Κολομβιανός σταρ J Balvin ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί τα «Mi Gente» και «Qué Calor».

Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν στη σκηνή κλουβιά με παιδιά, ανάμεσά τους και η 11χρονη κόρη της Λόπεζ, Εμ Μαριμπέλ, που τραγούδησε ως μπαλάντα το σουξέ «Let's get Loud» της μητέρας της. Όταν η Λόπεζ επανεμφανίστηκε στη σκηνή ντυμένη με γούνα-αμερικανική σημαία τραγουδώντας στην κανονική του εκτέλεση το «Let's get Loud», η κόρη της έπιασε το ρεφρέν από το «Born In The USA» του Μπρους Σπρίνγκστιν. Με άλλα λόγια, είπαν ένα μεγάλο «fuck you» στον Ντόναλντ Τραμπ και στην πολιτική του όσον αφορά τα σύνορα.

Από το σόου δεν «έλειψε» ο Κόμπι Μπράιαντ και η κόρη του Τζιάνα, που έφυγαν με τραγικό τρόπο από τη ζωή πριν από μία εβδομάδα. Στη διάρκεια του «Let's Get Loud» ένας σταυρός φώτισε το γήπεδο, που πήρε τα χρώματα των Lakers, μωβ και χρυσό.

Η Σακίρα ήταν ήδη στη σκηνή παίζοντας ντραμς (!) στο «Let's Get Loud» και για το μεγάλο φινάλε έκανε ένα δυνατό ντουέτο με τη Λόπεζ στο «Waka Waka». Ήταν μια βραδιά που θα συζητιέται για πολύ καιρό και λυπόμαστε από τώρα τον επόμενο καλλιτέχνη που θα κληθεί να δώσει συναυλία του χρόνου στο Super Bowl...