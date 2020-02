Η Αριάνα Γκράντε έχει κάθε λόγο να χαίρεται και να πανηγυρίζει καθώς μόλις έγινε η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια που είδε τρία διαφορετικά άλμπουμ της να ξεπερνούν τα 3.5 εκατ. streams στο Spotify.

Πρόκειται για τα άλμπουμ «My Everything», «Dangerous Woman» και «thank u, next» σύμφωνα με ανακοίνωση του Chart Data στο Twitter, ένα ρεκόρ που σημειώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Spotify.

.@ArianaGrande becomes the first female artist to have three albums with over 3.5 billion streams in Spotify history (My Everything, Dangerous Woman and thank u, next).

— chart data (@chartdata) February 2, 2020