ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια από τις καλύτερες στιγμές βραδιάς στην 92η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ, που άφησε άναυδους κοινό και τηλεθεατές ήταν η εμφάνιση του Eminem στη σκηνή του Dolby Theater ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι του «Lose Yourself» (από την ταινία «8 Mile») με 17 χρόνια καθυστέρηση.

Θυμίζουμε ότι πίσω στο 2003 το εν λόγω κομμάτι κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού γράφοντας ιστορία καθώς έγινε το πρώτο χιπ χοπ κομμάτι που απέσπασε Όσκαρ. Ωστόσο εκείνη τη σημαντική για εκείνον βραδιά, ο Eminem έλαμψε δια της απουσίας του.

Μιλώντας λοιπόν στο Variety ο Eminem αποκάλυψε επιτέλους το λόγο της απουσία τους από τα Όσκαρ το 2003. «Ποτέ δεν πίστεψα τότε ότι είχα έστω και μια ευκαιρία να κερδίσω το Όσκαρ. Μόλις είχαμε παρουσιάσει το τραγούδι στα βραβεία Grammy, ήταν μερικές εβδομάδες πριν τα Όσκαρ, έτσι θεωρούσαμε ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα να το πούμε ξανά κι εκεί. Επίσης, ως νεότερος τότε, δεν ένιωθε ότι ένα σόου σαν τα Όσκαρ μπορεί πραγματικά να με καταλάβει».

Ο διάσημος ράπερ πρόσθεσε επίσης ότι αρχικά σοκαρίστηκε με τη νίκη του όμως δεν ένιωσε απογοητευμένος που δεν ήταν παρών στην τελετή ώστε να παραλάβει το βραβείο του. Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται τι έκανε εκείνο το βράδυ του 2003 ο Eminem απάντησε: «Νομίζω ήμουν στο σπίτι με την κόρη μου. Και μάλιστα δεν το παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Η Hailie έπρεπε να ξυπνήσει νωρίς για να πάει στο σχολείο, έτσι κοιμόμουν».

Σημειώνουμε ότι η εμφάνιση του Eminem στη σκηνή των Όσκαρ την περασμένη Κυριακή ήταν μια από τις μεγαλύτερης εκπλήξεις της βραδιάς και κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο ράπερ εξήγησε ότι δεν ήταν δική του ιδέα αλλά μάλλον της παραγωγής ή του μάνατζέρ του Πολ Ρόζενμπεργκ, εκείνος απλά δέχτηκε όταν του έκαναν την πρόταση να τραγουδήσει στα Όσκαρ καθώς θεώρησε ότι είναι μια καλή συγκυρία για την προώθηση του πρόσφατου άλμπουμ του Music to Be Murdered By. Σημείωσε επίσης πρόβαραν το τραγούδι 4-5 φορές μόνο και μάλιστα υπό άκρα μυστικότητα.

Ο Eminem ανέβηκε στη σκηνή μετά από την προβολή ενός βίντεο για τα βραβεία μοντάζ ήχου και μιξάζ ήχου, το οποίο τελείωνε με πλάνα από την ταινία «8 Mile» και με τον Μπαρτ Ρέινολντς, στην ταινία «Όταν Ξέσπασε η Βία», να λέει τη διάσημη ατάκα: «Sometimes you have to lose yourself before you can find anything» (Μερικές φορές πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου πριν μπορέσεις να βρεις οτιδήποτε).