Εμφανώς καταρρακωμένος και με δάκρυα στα μάτια, έσκυψε στο πιάνο του, κούνησε το κεφάλι του και παραδέχτηκε: «Έχασα εντελώς τη φωνή μου. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Πρέπει να φύγω. Συγγνώμη».

Το κοινό χαιρέτησε τον Άγγλο τραγουδιστή με ένα θερμό χειροκρότημα καθώς άφηνε τη σκηνή υποβασταζόμενος.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

