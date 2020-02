ΜΟΥΣΙΚΗ

Είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα συζήτησης και διαφωνίας (συνήθως πάνω από μπύρες) μεταξύ των φαν των AC/DC και όχι μόνο. Μπον Σκοτ ή Μπράιαν Τζόνσον; Ο πρώτος έδωσε στο συγκρότημα την ταυτότητά του, και στα 6 χρόνια που ήταν μαζί τους πρόλαβε να βγάλει τραγούδια που ακόμη και σήμερα αποτελούν το βαρύ πυροβολικό των συναυλιών τους. Ο δεύτερος είναι η πιο επιτυχημένη (αναγκαστική) αλλαγή τραγουδιστή στην ιστορία, κάνοντας ντεμπούτο με το καλύτερο άλμπουμ στην ιστορία των AC/DC και της ροκ μουσικής γενικότερα (το «Back in Black», φυσικά) και κουβαλώντας τη μπάντα στις πλάτες του εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ένα πιο δύσκολο θέμα συζήτησης (που σηκώνει ακόμη περισσότερες μπύρες) είναι πού θα βρίσκονταν σήμερα οι AC/DC αν ο Μπον Σκοτ δεν είχε πεθάνει στα 33 του χρόνια, στις 19 Φεβρουαρίου 1980. Με τα λίτρα αλκοόλ που κατέβαζε κάθε μέρα και την εκτός ελέγχου σεξουαλικότητά του, κάποια στιγμή ήταν βέβαιο ότι θα κατέληγε ή στο νεκροτομείο ή στη φυλακή. Όταν τραγούδαγε «I'm on a highway to hell», απλά τον πίστευες...



Ο Μπον Σκοτ (δεξιά) στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Highway to Hell»



Ο Ρόναλντ Μπέλφορντ Σκοτ (το Μπον κόλλησε ως παρατσούκλι στα σχολικά του χρόνια) γεννήθηκε στη Σκωτία στις 9 Ιουλίου 1946 και μετανάστευσε με τους γονείς του στην Αυστραλία το 1952. Κατά σύμπτωση, την ίδια διαδρομή ακολούθησαν αργότερα και οι αδερφοί Γιανγκ, που σχημάτισαν τους AC/DC. Μέχρι οι δρόμοι τους να διασταυρωθούν όμως θα περνούσε αρκετός καιρός.

Ο Σκοτ εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του, συνελήφθη για κλοπή βενζίνης, απορρίφθηκε από τον αυστραλιανό στρατό λόγω απειθαρχίας και έκανε μια σειρά από μικροδουλειές μέχρι να αποφασίσει να ζήσει από τη δυνατή φωνή του και τη σκηνική του παρουσία. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν όταν είχε πρωτοφτάσει στην Αυστραλία και έμαθε πίπιζα και ντραμς στη Fremantle Scots Pipe Band. Έτσι ξεκίνησε το 1966 στο πρώτο του συγκρότημα, τους Spectors ως ντράμερ και ενίοτε τραγουδιστής. Ένα χρόνο μετά οι Spectors ενώθηκαν με τους Winstons και σχημάτισαν τους Valentines που ηχογράφησαν μια σειρά από singles και έφτασαν μέχρι το Top-30 της Αυστραλίας.

Το 1970 μπήκε στους Fraternity που έπαιζαν progressive rock και ηχογράφησαν δύο άλμπουμ πριν μετονομαστούν σε Fang το 1973. Το 1974 ο Σκοτ είχε ένα σοβαρό ατύχημα οδηγώντας μεθυσμένος τη μοτοσικλέτα του και πέρασε 3 μέρες σε κώμα και άλλες 18 νοσηλευόμενος. Όταν ένας φίλος του τον σύστησε στους πιτσιρικάδες AC/DC που αναζητούσαν τραγουδιστή, εκείνος ανάρρωνε ακόμη από το ατύχημα και δεν ήταν σίγουρος αν θα μπορούσε να ανέβει στη σκηνή. Πίστευε ότι οι αδερφοί Γιανγκ ήταν πολύ μικροί για να ροκάρουν, κι εκείνοι θεωρούσαν ότι ο Σκοτ ήταν πολύ μεγάλος για να κάνει το ίδιο. Όταν όμως έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί τον Οκτώβριο του 1974, έγινε φανερό ότι θα έφταναν ψηλά.

Από το 1975 έως το 1979 ο Σκοτ ηχογράφησε με τους AC/DC τα άλμπουμ «High Voltage», «T.N.T», «Dirty Deeds Done Dirt Cheap», «Let There Be Rock», «Powerage» και «Highway to Hell», ενώ το 1978 κυκλοφόρησε το live «If You Want Blood You've Got It» από συναυλία τους στη Γκλασκώβη. Οι στίχοι του «έσταζαν» σεξ και αλητεία, αλλά διέθεταν και ένα πανέξυπνο χιούμορ, που μαζί με την εμβληματική κιθάρα του Άνγκους Γιανγκ έπλασαν τη μουσική ταυτότητα των AC/DC, η οποία διατηρείται ακόμη και σήμερα. Η εικόνα του στη σκηνή, με τζιν γιλέκο και παντελόνι, λουσμένος στον ιδρώτα, συνοδεύει συνεχώς τα αφιερώματα στους καλύτερους frontmen στην ιστορία της ροκ.

Η διαδρομή του τελείωσε στις 19 Φεβρουαρίου 1980 στο Λονδίνο, μέσα σε ένα Renault 5 παρκαρισμένο έξω από τον αριθμό 67 της Overhill Rd στην περιοχή Ντάλγουιτς. Στο σπίτι αυτό έμενε ο Άλιστερ Κινίαρ, ένας φίλος φίλης του Σκοτ, που τον είχε συνοδεύσει στο κλαμπ Music Machine στο Κάμντεν (σήμερα λειτουργεί ως ΚΟΚΟ) το προηγούμενο βράδυ επειδή εκείνη δεν ήθελε να βγει. Ο Σκοτ έπινε συνεχώς τετραπλά σκέτα ουίσκι, και όταν γύρισαν είχε πέσει ξερός στο αυτοκίνητο και ο Κινίαρ δεν μπορούσε να τον κουνήσει. Τον σκέπασε με μια κουβέρτα και τον άφησε να κοιμηθεί, κι εκείνος ανέβηκε στο σπίτι. Όταν ξύπνησε το επόμενο απόγευμα κατέβηκε στο αυτοκίνητο και βρήκε τον Σκοτ νεκρό, πνιγμένο στον εμετό του. Η διάγνωση του ιατροδικαστή ήταν «οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ», αν και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει θεωρίες που τον ήθελαν να έχει κάνει και χρήση ηρωίνης εκείνο το βράδυ.

Οι AC/DC είχαν σκεφτεί να διαλυθούν μετά τον θάνατο του Σκοτ, αλλά προτίμησαν να φορτσάρουν και να του αφιερώσουν το επόμενο άλμπουμ, που είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν μαζί. Από την επομένη της κηδείας του Σκοτ ξεκίνησαν ακροάσεις, εντυπωσιάστηκαν από τον τραγουδιστή των Geordie Μπράιαν Τζόνσον, και τον Απρίλιο-Μάιο του 1980 ηχογράφησαν μαζί του το «Back in Black». Υποστηρίζουν ότι δεν χρησιμοποίησαν καθόλου στίχους του Σκοτ για να μην εκμεταλλευτούν τη δουλειά του χωρίς εκείνον παρόντα – αν και φίλοι του τραγουδιστή έχουν ισχυριστεί ότι το τραγούδι «You Shook Me All Night Long» ήταν δικό του.

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατ. αντίτυπα και διθυραμβικές κριτικές το «Back in Black» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών ανεξαρτήτως μουσικού είδους. Ο Μπράιαν Τζόνσον, που το 2016 αποσύρθηκε λόγων προβλημάτων υγείας και αντικαταστάθηκε για λίγο από τον Axl Rose των Guns N' Roses, έχει επιστρέψει στο στούντιο για νέο άλμπουμ προς μεγάλη ικανοποίηση των φαν των AC/DC, που τον λατρεύουν. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όμως, ο Μπον Σκοτ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.