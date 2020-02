Οι Mr. Bungle είναι μια πειραματική trash metal μπάντα οι οποίοι επανενώθηκαν live για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Στη συναυλία που έδωσαν στο Μπρούκλιν την προηγούμενη εβδομάδα όμως συνέβη κάτι πραγματικά αλλόκοτο και πρωτοφανές. Κάποιοι οπαδοί των Μr. Bunge πέταξε τις στάχτες του νεκρού φίλου τους την ώρα που το γκρουπ τραγουδούσε πάνω στη σκηνή.

Όπως αναφέρει το MetalSucks ένας φαν του συγκροτήματος, ο Ντακότα Γιανγκ πέθανε ξαφνικά προτού προλάβει να απολαύσει την αγαπημένη του μπάντα live ξανά μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Ο Γιανγκ μάλιστα είχε αγοράσει εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος.

Οι φίλοι του αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του πηγαίνοντας στη συναυλία παίρνοντας μαζί και τον... Γιανγκ ή για την ακρίβεια τις στάχτες του τις οποίες είχαν βάλει σε κάποιο από τα εσώρουχά του. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του live, οι φίλοι του Γιανγκ πέταξαν στη σκηνή... ό,τι είχε απομείνει από εκείνον. Μάλιστα το «πακέτο» άνοιξε και οι στάχτες του εκλιπόντος διασκορπίστηκαν στη σκηνή.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δυστυχώς δεν δείχνουν πώς αντέδρασε η μπάντα ή αν πράγματι κατάλαβε τι ήταν αυτό που προσγειώθηκε μπροστά στα πόδια τους στη σκηνή, ωστόσο μπορούμε να δούμε τη στιγμή που οι στάχτες πετάγονται στη σκηνή την ώρα που οι Mr. Bungle έπαιζαν το «Summer Breeze».

Watch a Mr. Bungle fan throw his dead friend’s ashes (wrapped in a pair of his underwear) up on stage during the band’s show, as fitting a final resting place as we can imagine. R.I.P. Dakota Young. pic.twitter.com/ePY4BJupI4

— MetalSucks (@metalsucks) February 17, 2020