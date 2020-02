ΜΟΥΣΙΚΗ

Τέσσερα χρόνια μετά από το «This House Is Not For Sale», οι Bon Jovi επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Το «Bon Jovi 2020» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου και θα εμπνέεται από την προεδρεία του Ντόναλντ Τραμπ και τα παρατράγουδά της, θίγοντας και θέματα όπως τα όπλα στην αμερικανική κοινωνία, ζητήματα βετεράνων κλπ.

Μια πρώτη ιδέα παίρνει κανείς από τους τίτλους των τραγουδιών:

1. Beautiful Drug

2. Unbroken

3. Limitless

4. Luv Can

5. Brothers In Arms

6. Story Of Love

7. Lower The Flag

8. Let It Rain

9. Shine

10. Blood In The Water

Δείτε στη συνέχεια το βιντεοκλίπ από το πρώτο single, «Limitless».