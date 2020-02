ΜΟΥΣΙΚΗ

Η χειμερινή έκδοση του φεστιβάλ AthensRocks ανακοίνωσε το μεγάλο όνομα της βραδιάς για της 14 Νοεμβρίου στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do. Είναι οι Γερμανοί προπάτορες του power metal, Helloween, που έρχονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Pumpkins United Alive II περιοδείας τους.

Κάπου στα 1984, στο Αμβούργο, έμελλε να αλλάξει μια για πάντα η ιστορία του σκληρού ήχου. Οι Kai Hansen, (κιθάρα φωνή). Michael Weikath (κιθάρες), Markus Grosskopf (μπάσο) κι ο ‘Ingo Schwichtenberg (drums) έγιναν Metal Invaders συστήνοντας στο παγκόσμιο κοινό τη σπινταριστή εκδοχή της αγαπημένης τους μουσικής. To «Walls of Jericho», παρθενικό άλμπουμ των Helloween, στέκει μέχρι και σήμερα αγέρωχο τοτέμ, μετρώντας μόνο οπαδούς κι εθισμένους στην ακρόασή του.

Κάπου εκεί οι δρόμοι του συγκροτήματος συναντιούνται με τον Michael Kiske, βρίσκοντας μια πελώρια φωνή κι ένα ανυπέρβλητο performance. Το κοντέρ γράφει δύο «Keeper of the Seven Keys» κι αμέτρητους οπαδούς να παραληρούν στο άκουσμά του, όσο τα «I Want Out», «Future World» και «Eagle Fly Free» γίνονται ύμνοι μιας γενιάς. Και της επόμενης κι αυτής που θα έρθει μετά. Οι δρόμοι με τον Hansen χωρίζουν, όμως η δημιουργικότητα των Helloween δεν σταματά, όσο χαιρετίζονται από κοινό και κριτικούς ως η πλέον εμβληματική μπάντα του power metal!

«Pink Bubbles Go Ape και «Chameleon» ακολουθούν, μέχρι να αποχωρήσει κι ο Μichael Kiske, ενώ ο Schwichtenberg αποχωρεί δύο χρόνια πριν βρει τραγικό θάνατο. Ανακατατάξεις στις Κολοκύθες, με τον Andy Deris να εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός, καταφέρνοντας να χωρέσει στα παπούτσια του αποχωρήσαντα frontman της μπάντας. Φτάνουμε 22 χρόνια μετά, με τον Deris να είναι ο μακροβιότερος τραγουδιστής των Helloween, τραγουδώντας συγκλονιστικά σε κάθε ένα από τα δέκα albums! Άλλοτε πιο πειραματικά («Better than Raw»), άλλοτε σκοτεινά («Dark Ride»), άλλοτε τιμώντας τις power metal ρίζες τους «7 Sinners», «Straight out of Hell»), το συγκρότημα δεν έριξε ποτέ νερό στο κρασί του, κυκλοφορώντας δίσκους που αγαπήθηκαν πολύ.

Είχε φτάσει όμως η ώρα κάπου στο 2016 για αυτό που προσεύχονταν οι απανταχού οπαδοί τους! Οι Michael Kiske & Kai Hansen επιστρέφουν στο συγκρότημα και η Pumpkins United περιοδεία με όλους τους τραγουδιστές της μπάντας επί σκηνής, γίνεται απολύτως δικαιολογημένα το talk of the town των metal heads του πλανήτη! Το AthensRocks λοιπόν φοράει τα χειμωνιάτικά του και δίνει σάρκα και οστά στο κρυφό όνειρο χιλιάδων fans που ορκίζονται αιώνια πίστη στους Helloween, σε ένα λυσσαλέο show που θα αγγίξει τις 2,5 ώρες!

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι My Dying Bride, Domination Inc. και άλλα συγκροτήματα που θα ανακοινωθούν.

Πληροφορίες

General Admission Tickets: Στην πρώτη φάση προπώλησης τα εισιτήρια θα κοστίζουν 45 ευρώ.

Προπώληση: Στα www.highpriority.gr, www.ticketmaster.gr, στο τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 210 893 8111 και στο δίκτυο καταστημάτων Public (για αγορές μέσω internet και Public υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου). Επίσης στα Reload Stores (Ακαδημίας 81, Αθήνα), Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα), No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα)