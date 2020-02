ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο μουσικός παραγωγός, πολυοργανίστας και συνιδρυτής των Mazzy Star, David Roback, πέθανε στα 61 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Τα αίτια του θανάτου δεν έγιναν γνωστά.

Ο Roback ήταν κυρίαρχη μορφή στη νεοψυχεδελική σκηνή του Λος Άντζελες στα 80s, έχοντας ιδρύσει τους Rain Parade και αργότερα τους Opal, πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με τη Hope Sandoval και γίνουν οι Mazzy Star το 1989.

Την επομένη χρονιά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «She Hangs Brightly», ενώ το «So Tonight That I Might See» του 1993 περιείχε τη μεγάλη επιτυχία τους, «Fade Into You». Στον ήχο τους, πάντρευαν την ονειρική ποπ με την ψυχεδέλεια, την φολκ και το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 1990.

Μετά το «Among My Swan» του 1996 και τις συναυλίες για την προώθησή του έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα μέχρι το 2011 που κυκλοφόρησαν το σινγκλ «Common Burn / Lay Myself Down», ενώ το τέταρτο άλμπουμ τους «Seasons of Your Day» βγήκε το 2013.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Mazzy Star ήταν το EP «Still» του 2018.