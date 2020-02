ΜΟΥΣΙΚΗ

Με το τραγούδι «Godzilla» από το νέο του άλμπουμ «Music To Be Murdered By» ο Eminem έσπασε κάθε ρεκόρ ταχύτητας, καθώς σε ένα σημείο ραπάρει 229 λέξεις σε μόλις 30 δευτερόλεπτα – μιλάμε για 7,6 λέξεις το δευτερόλεπτο, και αν το σπάσουμε σε συλλαβές προκύπτουν 339, δηλαδή 11,3 συλλαβές το δευτερόλεπτο.

Υπάρχει κανείς άλλος που μπορεί να ραπάρει με αυτή την ταχύτητα χωρίς να πάρει ανάσα; Για να το διαπιστώσει, ο Eminem ξεκίνησε το Godzilla Challenge και προκαλεί τους φαν του να ραπάρουν το ίδιο γρήγορα.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7 — Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που πλησιάζουν τις επιδόσεις του, όπως θα διαπιστώσετε από τα βίντεο που ακολουθούν.