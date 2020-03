Με οκτώ ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να προστατευτούμε και παράλληλα να περιοριστεί η εξάπλωση του θανατηφόρου ιού, οι ειδικοί δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν μερικές απλές οδηγίες που είναι κρίσιμο όσο και απαραίτητο να ακολουθούμε.

Από τις πιο σημαντικές είναι το σωστό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μας. Όπως αναφέρεται, για να εξοντωθούν τα μικρόβια θα πρέπει να πλένουμε καλά τα χέρια μας με σαπούνι για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Και αν θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία λιγότερη βαρετή και πιο διασκεδαστική, εκείνη την ώρα μπορούμε να τραγουδήσουμε το Happy Birthday δυο φορές, συμπληρώνοντας έτσι τα 20 δευτερόλεπτα που απαιτούνται. Όπως έκανε δηλαδή και ο Λάρι Ντέιβιντ στην ταινία του Γούντι Άλεν «Κι αν σου κάτσει» (2009).

Ωστόσο, αν το πασίγνωστο τραγούδι γενεθλίων σας φαίνεται λίγο ανιαρό ή παιδικό, μην ανησυχείτε. Ένας χρήστης του Twitter, ο Jen Monnier, σας έχει τη λύση! Ο Monnier έψαξε και βρήκε μερικά από τα πιο αγαπημένα και γνωστά τραγούδια με ρεφρέν 20 δευτερολέπτων, όσο δηλαδή και ο χρόνος που χρειάζεται για να φροντίσουμε σωστά την υγιεινή των χεριών μας.

You're supposed to wash your hands for 20 sec, which is the time it takes to sing Happy Birthday twice. But I'm tired of singing Happy Birthday and you probably are too, so I've done the very important public service of compiling other songs with roughly 20 sec choruses to sing:

— Jen Monnier (@JenMonnier) March 2, 2020