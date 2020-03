Ακόμα ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ πέφτει θύμα της πανδημίας του κορονοϊου. Ο λόγος για το Glastonbury Festival το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Σόμερσετ της Αγγλίας στις 24-28 Ιουνίου.

Στη σκηνή του φετινού φεστιβάλ που φέτος θα γιόρταζε τα 50 του χρόνια μεταξύ άλλων θα ανέβαιναν οι Τέιλορ Σουίφτ, Κέντρικ Λαμάρ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Νταϊάνα Ρος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους στα social media οι διοργανωτές εξηγούν ότι ακόμα και αν έχει υπάρξει ύφεση του ιού έως τα τέλη του Ιουνίου το ρίσκο είναι μεγάλο για τους χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν ή πρόκειται να παρακολουθήσουν τη μεγάλη διοργάνωση. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν ήδη αγοράσει το εισιτήριό τους και εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ της επόμενης χρονιάς.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020