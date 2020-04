Οι Lamb of God μόλις κυκλοφόρησαν τη δική τους μπύρα και μάλιστα χωρίς αλκοόλ, σε συνεργασία με τη σκωτσέζικη ζυθοποιία BrewDog.

Η μπύρα του αμερικανικού heavy metal συγκροτήματος ονομάζεται «Ghost Walker» και όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, είναι το πρώτο συγκρότημα που κυκλοφορεί μπύρα χωρίς αλκοόλ.

Lamb of God and @BrewDog Present: 'Ghost Walker' - the world’s first non-alcoholic collaboration beer, available to order today in the US and later this week in UK/EU. In honor of the release, watch our #GhostWalking performance from House Of Vans Chicago: https://t.co/RbDs9qF3uP pic.twitter.com/tqfCrW5V22

— Lamb Of God (@lambofgod) April 14, 2020