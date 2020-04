Ο Κάνιε Γουέστ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του GQ και στη συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Γουίλ Γουέλτς μίλησε για πολλά και διαφορετικά θέματα, για την αναζωογόνηση της πίστης του με τις Κυριακάτικες Λειτουργίες του, για τα σχέδιά του να αλλάξει τη γλώσσα του ντιζάιν στον αρχιτεκτονικό κόσμο.

Ο Αμερικανός ράπερ, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας τόνισε ότι ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ, τον οποίο θεωρούσε έναν από τους καλύτερους του φίλους, τον επηρέασε βαθιά.

«Υπάρχει ένας δρόμος που οδηγώ για να πάω είτε από το γραφείο μου είτε από το σπίτι μου στο ακίνητο όπου χτίστηκαν οι θόλοι (ο τόπος της συντριβής του ελικοπτέρου κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο Κόμπι Μπράιαντ και άλλοι οκτώ επιβαίνοντες}. Άρα τώρα είμαι τόσο αποφασιστικός, όσο ο Κόμπι κάθε φορά που οδηγώ σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ώρα παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κίνηση, την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε ή την οποία θα περιμένουμε να κάνουμε» εξήγησε. «Ήταν η μπάσκετ εκδοχή μου και ήμουν η ραπ εκδοχή του» υπογράμμισε.

Ο Κάνιε Γουέστ είπε θεωρεί τον εαυτό του αναγεννημένο χριστιανό μετά την «επείγουσα ψυχιατρική κατάστασή του που οδήγησε στη νοσηλεία του 2016 στο Ιατρικό Κέντρο του UCLA. Όπως και το περίφημο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε νωρίτερα στην καριέρα του ως ράπερ, ο Γουέστ το χρησιμοποίησε για να τροφοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο του. «Αισθάνομαι ότι η εκκλησία στην οποία μεγαλώσαμε οι περισσότεροι ως παιδιά είχε ένα αρνητικό περιβάλλον. Το σημαντικότερο για μένα, ως κάποιος που έχει δώσει τη ζωή του στον Χριστό, είναι να γνωρίζω ότι άλλοι την έχουν ως άγκυρα και ως μορφή θεραπείας, γιατί μιλάς με ένα άτομο που πήγε στο νοσοκομείο και επέστρεψε» υπογράμμισε

Το να έχουμε τυφλή πίστη είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη, ανέφερε σημειώνοντας ότι κάποιες φορές μπορεί να φαινόταν ότι είναι αλαζόνας. «Η αλαζονεία μπορεί να προερχόταν από το γεγονός ότι δεν δούλευα για τον Θεό, αλλά δούλευα για το εγώ μου, που είναι σαν να δουλεύω για τον διάβολο» είπε.

