Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τη ματαίωση του φετινού AthensRocks, έπειτα από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως εξηγεί στο κείμενο που δημοσίευσε, η εταιρεία βρίσκεται «σε συζητήσεις με τους καλλιτέχνες που θα εμφανίζονταν στο φεστιβάλ και πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του για το 2021, όπως επίσης και πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους εισιτηρίων».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του AthensRocks:

«Όταν ανακοινώσαμε το φετινό AthensRocks, σίγουρα δεν περιμέναμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς συναυλίες.



Ωστόσο, οι δυσάρεστες εξελίξεις που έφερε η πανδημία, καθώς και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, μας οδηγούν στην αναβολή του φετινού AthensRocks, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2020.



Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους καλλιτέχνες που θα εμφανίζονταν στο φεστιβάλ και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του για το 2021, όπως επίσης και πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους εισιτηρίων.



Ζητάμε την κατανόηση και την υπομονή σας για όποια καθυστέρηση τυχόν προκύψει λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.



Σεβόμαστε πολύ τη στήριξη σας, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και εργαζόμαστε ώστε να σας την ανταποδώσουμε!



Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας σε όλους όσους εργάζονται μαζί μας στον χώρο των συναυλιών και γενικότερα του θεάματος, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο εργασιακό μέλλον και καλούμε την πολιτεία να πράξει τα αυτονόητα παίρνοντας άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του κλάδου.



The show must go on! Οι συναυλίες και τα φεστιβάλ που αγαπάμε δεν τελειώνουν εδώ. Θα τα ξαναπούμε δίπλα δίπλα, μπροστά σε μια σκηνή και το αγαπημένο μας συγκρότημα θα ζητήσει να τραγουδήσουμε πιο δυνατά, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας! Συνεχίζουμε να ακούμε μoυσική, ώστε εκτός από ασφαλείς, οι ζωές μας να είναι και πιο όμορφες!».