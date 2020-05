ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο live που έκανε στο Instagram, ο Drake έπαιξε μερικά από τα νέα του τραγούδια, ένα εκ των οποίων έχει αναφορά στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το τραγούδι 6 God όπου σε κάποιο σημείο υπάρχουν οι στίχοι: «We could stop at Gucci/Stop at Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece/Full speed in Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece».