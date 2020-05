ΜΟΥΣΙΚΗ

O Τζιν Σίμονς δεν επιτρέπει την παραπληροφόρηση των θαυμαστών του.

100% of the profit generated from the purchase of these #KISS Face Mask shall be donated* to the Global Relief Fund For Live Music Crews - @LiveNation. #crewnationhttps://t.co/mWYh3fXefn pic.twitter.com/WTIB9mRopt — KISS (@kiss) May 1, 2020

Το μέλος των KISS δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφία μιας μάσκας - μπαντάνας που αναγράφει το όνομα του συγκροτήματος και έγινε αποδέκτης σχολίου ότι οι μάσκες από ύφασμα «δεν σας κρατούν ασφαλείς».

Ο Τζιν Σίμονς απάντησε: «Ντέιβιντ, είσαι λάθος και παραπληροφορημένος. Η ιδέα της μάσκας από ύφασμα ή οποιουδήποτε άλλου είδους μάσκας, δεν είναι για να σας προστατεύσει. Είναι για να προστατεύσετε όλους τους άλλους γύρω σας σε περίπτωση που βήχετε ή μιλάτε. Δεν είναι για σένα, Ντέιβιντ. Πρόκειται για την προστασία όλων των άλλων. Από σένα».

David, you are incorrect and misinformed. The idea of cloth masks or any other kind of mask, is not to protect you. It’s to protect everybody else around you inn case you cough or talk. It’s not about you, David. It’s about protecting everybody else. From you. https://t.co/52PkBiNaQK — Gene Simmons (@genesimmons) May 2, 2020

Ένας άλλος χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι η επιβολή της μάσκας είναι άσκηση «κοινωνικής πίεσης». Ο μπασίστας των Kiss απάντησε: «Παρακαλώ να φοράτε μία μάσκα, για να αποφύγετε με τον βήχα, το φτέρνισμα ή άλλο, να μολύνετε ανθρώπους. Να είστε ασφαλείς, μην στενοχωριέστε».

I wish you good health, despite your point of view. Please wear a mask, to prevent your cough, sneeze or other, from infecting people. Be safe, not sorry. https://t.co/DAsIu7WP9u — Gene Simmons (@genesimmons) May 3, 2020

Some of you believe masks do nothing. False! Even covering your mouth when you sneeze with your HAND (much less a cloth mask) helps cut down germs. DO YOUR RESEARCH. Don’t talk out of your ass, Brett...Respectfully. https://t.co/VD2o3xrTvv — Gene Simmons (@genesimmons) May 3, 2020

Ο Τζιν Σίμονς δεν περιορίστηκε στις συμβουλές μέσω Twitter, αλλά κοινοποίησε και βίντεο του CNN για το πόσο μακριά μπορεί να μεταφέρει τα μικροσταγονίδια ο βήχας.