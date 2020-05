ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρείς νέες ποδοσφαιρικές φανέλες κυκλοφόρησαν οι ποδοσφαιρόφιλοι Iron Maiden.

Το θρυλικό συγκρότημα εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη βραζιλιάνικη εταιρεία WA Sport λανσάροντας τρεις νέες εμφανίσεις εμπνευσμένες από τα εξώφυλλα των δίκων «Piece of Mind», «Powerslave» και «Fear of the Dark». Οι φανέλες θα έχουν επίσης το έμβλημα «Maiden FC».

Μέχρι στιγμής οι εμφανίσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην αγορά της Βραζιλίας μέσω του site της εταιρείας.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο οι Iron Maiden είχαν λανσάρει μια φανέλα με τα χρώματα της Γουέστ Χαμ, ομάδας του Στιβ Χάρις.