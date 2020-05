ΜΟΥΣΙΚΗ

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή και του κοινού έχει προκαλέσει ο θάνατος του Little Richard.

Ο θρυλικός καλλιτέχνης, πρωτοπόρος και «αρχιτέκτονας» του rock 'n' roll «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Tον θάνατο του βετεράνου του rock 'n' roll επιβεβαίωσε στο Rolling Stone, ο γιος του Danny Penniman. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτα του θανάτου του.

Ο Little Richard, κατά κόσμον Richard Wayne Penniman, τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό αλλά και καρδιακή προσβολή.

Γεννημένος στις 5 Δεκεμβρίου του 1932 στο Μέικον της Τζόρτζια, ήταν το τρίτο από δώδεκα συνολικά παιδιά. Γεννήθηκε ελαφρώς παραμορφωμένος, με μικρότερο βραχίονα και πόδι. Έμαθε την gospel από τις τοπικές εκκλησίες και, μεταξύ διαφόρων άλλων επαγγελμάτων για τα προς το ζην, άρχισε ως έφηβος να παίζει rhythm and blues σε νυχτερινά κλαμπ.

Ο Little Richard υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες και performer, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή μουσική περσόνα. Οι χαρακτηριστικές του κραυγές και χορευτικές κινήσεις, όπως και τα φανταχτερά πουκάμισα που κανένας άνδρας δεν φορούσε τότε, η κόμμωση μπανάνα με τα 15 εκατοστά ύψος και το λεπτό σαν μια γραμμή από κραγιόν μουστάκι του έχουν αφήσει εποχή. Η επιρροή του εκτείνεται από τους Beatles και τον Jimi Hendrix, έως τον Michael Jackson και τον Prince.

Ο Little Richard υπήρξε δημιουργός εμβληματικών τραγουδιών που έγραψαν την δική τους ιστορία στη rock 'n' roll μουσική, επηρέασαν πολλούς καλλιτέχνες και γνώρισαν δεκάδες διασκευές.Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally, Good Golly, Miss Molly, Rip It Up, The Girl Can’t Help It, Keep A-Knockin’, είναι μερικά μόνο από τα εμβληματικά τραγούδια του.

Ο Έλτον Τζον σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έχει παραδεχθεί ότι επιρροή του αποτέλεσε ο Little Richard. «Άκουσα τον Little Richard και τον Jerry Lee Lewis και αυτό ήταν. Δεν θέλησα να γίνω τίποτε άλλο. Αν και ως στιλ καλλιτέχνη είμαι πιο κοντά στον Little Richard».

Αλλά και η εμφάνιση όσο και ο ήχος του Τζίμι Χέντριξ είχε επιρροές από τον Little Richard: «Θέλω να κάνω με την κιθάρα μου αυτό που Λιτλ Ρίτσαρντ έκανε με τη φωνή του» είχε πει το 1966.

Ο Little Richard ζούσε στο Λος Άντζελες και παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, περιστασιακά έκανε ορισμένες συναυλίες