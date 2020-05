ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Hi Profile διασκευάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το τραγούδι «Δακρυσμένα μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη από την κατάλογο της FM RECORDS. Τα «Δακρυσμένα Μάτια» του Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα από τα τέσσερα τραγούδια στους «Λιποτάκτες», που γράφτηκαν το 1952-1954, πάνω σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη και ηχογραφήθηκαν το 1960. Εξήντα χρόνια μετά ο Hi Profile παρουσιάζει τη σύγχρονη electronic trance εκδοχή του, το «Weeping Eyes».

Μιλήστε μας για το νέο σας κομμάτι.

Είναι ένα σύγχρονο dance κομμάτι με ethnic στοιχεία και δυνατά beats. Είναι ένα πάντρεμα του σύγχρονου μοντέρνου ήχου με την ελληνική κλασική παραδοσιακή μελωδία που μόνο ο Μίκης Θεοδωράκης θα μπορούσε να δημιουργήσει.

Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή;

Το καλοκαίρι του 2019 ομάδα της FM Records με προσέγγισε για να συνεργαστούμε. Στη συνάντησή μας οι προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν πολλές, αλλά επικράτησε αυτή της διακευής ενός τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη.

Τι είναι για σας ο Μίκης Θεοδωράκης;

Ό,τι είναι για όλους του Έλληνες. Ένας ζωντανός θρύλος της παγκόσμιας μουσικής. Ένας συνθέτης με ανυπέρβλητο ταλέντο. Ένας αγωνιστής, ένα σύμβολο....

Είμαστε όλοι υπερήφανοι για τις δημιουργίες του και εγώ διπλά που συνεργάζομαι μαζί του.

Τί αναζητάτε μέσω της μουσικής σας και ποια ανάγκη σας εξυπηρετεί;

Αν και πλέον είναι το επάγγελμα μου, γιατί όσο ήμουν μικρός ήταν απλά ένα χόμπι, μπορώ να πω ότι ακόμα διατηρώ τον ρομαντισμό που σου προσφέρει η μουσική. Με βοηθάει να εκφράζομαι, το να δημιουργώ ένα κομμάτι στο στούντιο με γεμίζει όπως και να το παρουσιάζω στη συνέχεια σε κάποιο σόου σε μια άλλη χώρα. Η μουσική μου, μου έχει ανοίξει το δρόμο να κάνω ταξίδια σε χώρες που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα επισκεφτώ και να γνωρίσω πολιτισμούς και ανθρώπους που πολλοί από αυτούς ήδη από το 2010 μέχρι σήμερα παραμένουν κοντινοί μου φίλοι. Ανεκτίμητη αξία!

Τί είναι αυτό που ανακαλύψατε ή διδαχτήκατε μέσα από την ενασχόλησή σας με τη μουσική: για την ίδια την Τέχνη, τον εαυτό σας, το κοινό;

Εάν διδάχθηκα κάτι είναι ο ρόλος της μουσικής στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Θεωρώ ότι χωρίς τον ήχο και κατ’ επέκταση τη μουσική, η ζωή θα ήταν πολύ βαρετή. Η μουσική δεν εκφράζει απλώς αλλά και ενισχύει όλες σου τις αισθήσεις, χαρά, λύπη, φόβο. Φανταστείτε μια ταινία τρόμου στο mute ... χωρίς ήχους και χωρίς μουσική αγωνίας. Δεν θα τρόμαζε κανείς. Φανταστείτε επίσης μια συγκινητική στιγμή σε μια ταινία χωρίς ήχο... δεν θα δάκρυζε κανείς από συγκίνηση.

Τί σας φθείρει στην καθημερινότητα ή ακόμα και στον χώρο της μουσικής όπου δραστηριοποιείστε;

Τα πολλά ταξίδια. Ξέρω όταν θα το διαβάσουν αυτό αρκετοί θα πουν «καλά πλάκα μας κάνεις; Τα ταξίδια είναι το όνειρο όλων». Δυστυχώς όμως για εμένα τα ταξίδια έγιναν επαγγελματική ρουτίνα. Αρκετές πτήσεις κάθε σαββατοκύριακο μακριά από την οικογένεια μου, χάνοντας στιγμές, ταξιδεύοντας μόνος, με αρκετούς κίνδυνους και αρκετή προσωπική ψυχολογική φθορά αλλά και φθορά στην υγεία μου. Σίγουρα ακόμα απολαμβάνω έναν καινούριο προορισμό... αλλά τα περισσότερα ταξίδια είναι στα ίδια μέρη. Για παράδειγμα στο Ρίο ντε Τζάνειο έχω πάει 25 φορές.

Πώς διαχειρίζεστε μια αποτυχία ή τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα μιας λάθος επιλογής;

Αρκετά ψύχραιμα. Δεν θα πανικοβληθώ. Θα προσπαθήσω να βρω τους λόγους της αποτυχίας, να αναλάβω η να αποδώσω πιθανές ευθύνες. Θα αναδιοργανωθώ και θα προσπαθήσω ξανά και ξανά μέχρι η αποτυχία να γίνει επιτυχία.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια;

Ετοιμάζω ξανά βαλίτσες για 10η συνεχή χρονιά. Αρκετά σόου & περιοδείες σε Μεξικό, Γερμανία, Δανία, Βραζιλία, Ελβετία... και ίσως για πρώτη φορά Ινδία για το 2020. Επίσης σύντομα θα κυκλοφορήσω ένα νέο single στην Armada Music και τον χειμώνα πρόκειται να κυκλοφορήσω το 5ο μου άλμπουμ.

Λίγα λόγια για τον Hi Profile

O Hi Profile (Αναστάσιος Αντωνίου) είναι Έλληνας -διεθνούς φήμης - μουσικός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με πολλές διακρίσεις παγκοσμίως. Ενεργός στην trance μουσική από το 2002, ο Hi Profile είναι ιδρυτής του ProGREECEve Trance Music και του Official TranceFamily Greece.

Ουσιαστικά, έχει δημιουργήσει ένα δικό του κίνημα trance μουσικής το οποίο έχει βοηθήσει πολλούς νέους παραγωγούς στο ξεκίνημα τους. Πρόσφατα βραβεύτηκε

από την UNESCO Hellas για τη συμβολή του στην μουσική κληρονομιά του τόπου.

Με περισσότερες από 19 εκατομμύρια προβολές στο Youtube, στο Soundcloud και στο Spotify, με τρία singles του να βρίσκονται στη πρώτη θέση στο Beatport

Charts αλλά και εννέα singles στο Beatport Top 10, έχει κερδίσει την στήριξη από θρύλους της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής όπως είναι οι Armin Van Buuren, Paul

Oakenfold, Vini Vici, Astirx και πολλοί ακόμα σημαντικοί παραγωγοί. Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ της Ευρώπης, του Μεξικό, της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας ενώ έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 50 shows ετησίως (Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία, Ιταλία, Δανία, Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Σουηδία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα).