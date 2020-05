ΜΟΥΣΙΚΗ

Στη σύντομη μουσική διαδρομή τους, οι Joy Division πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, ένα EP και 5 singles με τραγούδια εκτός άλμπουμ. Ένα από αυτά είναι και το θρυλικό «Love Will Tear Us Apart», που είναι το πιο δημοφιλές και αναγνωρίσιμο τραγούδι τους. Ενώ τα άλμπουμ «Unknown Pleasures» (1979) και «Closer» (1980) που γεφύρωσαν το κενό ανάμεσα στο πανκ και το new wave θεωρούνται αριστουργήματα ενός σκοτεινού, μελαγχολικού ροκ που έγινε γνωστό ως Ήχος του Μάντσεστερ.

Ο γεννημένος στις 15 Ιουλίου 1956 Ίαν Κέρτις είχε από μικρός έφεση στην ποίηση και τη μουσική. Οι Joy Division δημιουργήθηκαν όταν σε μια συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 1976 συνάντησε τρεις παιδικούς φίλους, τον κιθαρίστα Μπέρναρντ Σάμερ, τον μπασίστα Πίτερ Χουκ και τον ντράμερ Τέρι Μέισον, που ήθελαν να ξεκινήσουν ένα συγκρότημα. Ο Μέισον σύντομα εγκατέλειψε και αντικαταστάθηκε από τον Στίβεν Μόρις. Το πρώτο όνομα της μπάντας ήταν Warsaw, από το τραγούδι «Warszawa» του Ντέιβιντ Μπόουι, αλλά άλλαξε για να μην τους μπερδεύουν με το συγκρότημα Warsaw Pact. Το Joy Division προέρχεται από το μυθιστόρημα του 1955 «The House of Dolls» και αναφέρεται στις πτέρυγες των στρατοπέδων συγκέντρωσης όπου οι Ναζί ικανοποιούσαν τις σεξουαλικές τους ορέξεις.

Ο Κέρις ξεχώρισε για τους απαισιόδοξους και σκοτεινούς στίχους του, γεμάτους από θάνατο, βία, αλλοτρίωση, αποξένωση και κοινωνική αποσύνθεση. Στιχουργικά ήταν επηρεασμένος από συγγραφείς όπως ο Γουίλιαμ Μπάροουζ, ο Τζόζεφ Κόνραντ και ο Τζέι Τζι Μπάλαρντ, ενώ μουσικά και σκηνικά από τους Λου Ριντ, Τζιμ Μόρισον, Ντέιβιντ Μπόουι, Ίγκι Ποπ. Η φωνή του, απόκοσμη και μπασοβαρύτονη, τον έκανε να ακούγεται μεγαλύτερος από την ηλικία του ενώ στη σκηνή ανέπτυξε ένα μοναδικό χορευτικό στυλ, απότοκο της επιληψίας από την οποία έπασχε.

Τα προβλήματα στο γάμο του με την Ντέμπορα Γούντραφ (είχαν παντρευτεί το 1975 και το 1979 απέκτησαν μία κόρη), η σχέση του με τη Βελγίδα δημοσιογράφο Ανίκ Ονορέ, η χειροτέρευση των επιληπτικών του κρίσεων που θα δυσκόλευε πολύ τις μελλοντικές του συναυλίες με τους Joy Division, οι παρενέργειες των φαρμάκων που έπαιρνε, δημιούργησαν ένα βάρος που ο Κέρτις δεν μπορούσε να αντέξει.

Το βράδυ της 17ης Μαΐου του 1980 είδε την ταινία «Στρότσεκ» (1977) του Βέρνερ Χέρτσογκ, άκουσε το άλμπουμ «The Idiot» του Ίγκι Ποπ και νωρίς το πρωί της 18ης κρεμάστηκε στην κουζίνα του σπιτιού του, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση των Joy Division για την πρώτη τους περιοδεία στην Αμερική. Το συγκρότημα διαλύθηκε την ίδια μέρα, και τα μέλη του χάραξαν νέα μεγάλη πορεία ως New Order. Αλλά στις live εμφανίσεις τους, όπως εκείνη τον περσινό Ιούνιο στην Αθήνα, πάντα θυμούνται τον Ίαν Κέρτις και τους Joy Division.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στο βιβλίο «Touching From a Distance» της συζύγου του Κέρτις, στο οποίο βασίστηκε η ταινία του 2007 «Control» που γύρισε ο Άντον Κόρμπιν, με έναν εκπληκτικό Σαμ Ράιλι ως Ίαν Κέρτις.