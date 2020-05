Εκδοχή κοινωνικής αποστασιοποίησης του «Mother» των Pink Floyd παρουσίασε σε βίντεο ο Ρότζερ Γουότερς μαζί με την μπάντα με την οποία θα έκανε τουρνέ. «Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι ένα αναγκαίο κακό σε έναν Covid κόσμο» τουίταρε ο Γουότερς. «Βλέποντας το "Mother", μου θυμίζει πόσο αναντικατάστατη είναι η χαρά να είσαι σε ένα συγκρότημα».

Το ξεκίνημα του αμερικανικού τμήματος της τουρνέ «This Is Not a Drill» ήταν προγραμματισμένο για μέσα στον Ιούλιο, αλλά λόγω της πανδημίας η τουρνέ αναβλήθηκε για το 2021. Θέλησαν, αυτός και η μπάντα που θα τον συνόδευε - με κάθε μέλος της να παίζει από το σπίτι του - να δώσουν με μια πλήρη ερμηνεία του «Mother» στους θαυμαστές γεύση για το τι μπορούν να περιμένουν του χρόνου.

Στο διάστημα της εκούσιας καραντίνας, ο Γουότερς έδωσε επίσης ερμηνείες του «The Right to Live in Peace» του Βίκτορ Χάρα και του «Paradise» του φίλου του, John Prine, που πρόσφατα «έφυγε» από τη ζωή.

Social distancing is a necessary evil in Covid world. Watching "Mother" reminds me just how irreplaceable the joy of being in a band is. pic.twitter.com/F4fxQCfbd6

— Roger Waters (@rogerwaters) May 17, 2020