Ο Eminem έδωσε στους θαυμαστές του μέσω Twitter τον αριθμό του τηλεφώνου του στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας του να απαντά στις καυτές ερωτήσεις τους.

Ο Αμερικανός ράπερ έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Stan, ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά απλά ήμουν απασχολημένος» στείλε μου μήνυμα, θα σας καλέσω πίσω 313-666-7440 # MMLP20 #DearSlim» και συμπεριέλαβε σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του και δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να του στείλουν μήνυμα κειμένου.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back - ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb

— Marshall Mathers (@Eminem) May 25, 2020