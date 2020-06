ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μπομπ Ντίλαν δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, αλλά με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του με νέο υλικό από το «The Tempest» του 2012 σχολίασε όλα τα θέματα επικαιρότητας.

Ο 79χρονος θρύλος της μουσικής σε συνέντευξη στους New York Times μοιράστηκε τις σκέψεις για τον Τζορτζ Φλόιντ, τη φυλετική ένταση στις ΗΠΑ και τα αγαπημένα του τραγούδια των Eagles.

Απαντώντας σε ερώτηση αν εξεπλάγην όταν το πρόσφατο single του, το 17λεπτο «Murder Most Foul» για τον θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι έφτασε στο νούμερο 1 στα charts του Billboard, παραδέχτηκε: «Ναι έμεινα έκπληκτος».

Το τραγούδι περιέχει πολλές αναφορές στην ποπ κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης αναγνώρισης στους ιδρυτές των Eagles, Ντον Χένλεϊ και Γκλεν Φρέι. Ο Μπομπ Ντίλαν αποκάλυψε ότι τα αγαπημένα του κομμάτια των Eagles είναι τα «New Kid in Town», «Life in the Fast Lane» και «Pretty Maids All in a Row», το οποίο τόνισε ότι «μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών».

Απαντώντας στην ερώτηση αν σκέφτεται τη δική του θνητότητα, απάντησε: «Σκέφτομαι τον θάνατο της ανθρώπινης φυλής. Το μακρύ παράξενο ταξίδι του γυμνού πιθήκου. H ζωή όλων είναι τόσο παροδική. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρός ή δυνατός, είναι αδύναμος όταν πρόκειται για θάνατο. Το σκέφτομαι γενικά, όχι με προσωπικό τρόπο».

Συζητώντας για την πανδημία της COVID-19, ο Ντίλαν ρωτήθηκε αν τη βλέπει με βιβλικούς όρους. «Νομίζω ότι είναι προάγγελος για κάτι άλλο που θα έρθει» εξήγησε. «Είναι σίγουρα μια εισβολή και είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά βιβλική; Εννοείς σαν κάποιο προειδοποιητικό σημάδι για τους ανθρώπους να μετανοήσουν για τα αδικήματά τους; Αυτό θα σήμαινε ότι ο κόσμος είναι στη σειρά για κάποιο είδος θείας τιμωρίας. Η υπερβολική αλαζονεία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Ίσως είμαστε στην παραμονή της καταστροφής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να σκεφτείτε αυτόν τον ιό. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να το αφήσετε να ολοκληρώσει την πορεία του».

Για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός, συγγραφέας και καλλιτέχνης ανέφερε:

«Με αρρώστησε να βλέπω τον Τζορτζ να βασανίζεται έως θανάτου» είπε ο Ντίλαν για τα γεγονότα των τελευταίων δύο εβδομάδων, τα οποία ξεκίνησαν στην πατρίδα του, τη Μινεσότα. «Ήταν πέρα από άγριο. Ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα έρθει γρήγορα για την οικογένεια Φλόιντ και για το έθνος» τόνισε.

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ο Μπομπ Ντίλαν μίλησε για μουσική. Είπε ότι θα ήθελε να είχε γράψει τα τραγούδια των Rolling Stones «Ventilator Blues» και «Wild Horses», πως τον ενέπνευσε η τζαζ και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον εκλιπόντα Λιτλ Ρίτσαρντ.