Η Μαρία Κάλλας σε ηλικία δύο ετών με τους γονείς της και την μεγαλύτερη αδερφή της Τζάκι -Υακίνθη το 1925 στην Νέα Υόρκη. Η Μαρία Σοφία Καικίλια Καλογεροπούλου όπως είναι το πραγματικό της όνομα γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη από γονείς Έλληνες μετανάστες και θα ζήσει τα παιδικά της χρόνια σε διαμέρισμα στο Μανχάταν. Εκεί οι γονείς θα αντιληφθούν το ξεχωριστό χάρισμα της φωνής της όταν σε ηλικία τεσσάρων ετών θα την δουν να παίζει την πιανόλα στο σαλόνι του σπιτιού πατώντας τα πεντάλ του οργάνου με τα χέρια βγάζοντας ασυνήθιστες και ιδιαίτερες μελωδίες με την φωνή της. Η μητέρα της δυνατή και ισχυρή προσωπικότητα, αποφασίζει να καλλιεργήσει το χάρισμα της κόρης της με εντατικά μαθήματα φωνητικής σε ωδεία στερώντας τις χαρές που απολαμβάνει κάθε παιδί στην ηλικία της. Ένα στοιχείο που όπως αναφέρεται δεν της συγχώρεσε ποτέ και στην πορεία χειροτέρεψε τις ήδη διαταραγμένες σχέσεις τους.Το '37 με το διαζύγιο των γονιών της θα έρθει στην Ελλάδα με την μητέρα και την αδερφή της όπου ξεκινά μαθήματα τραγουδιού, προσλαμβάνεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή και το '41 σε ηλικία δέκα οκτώ ετών γίνεται πρωταγωνίστρια στο θίασο του Βασιλικού θεάτρου. Οι ίντριγκες και οι αντιζηλίες των συναδέλφων την απογοητεύουν και επιστρέφει στον πατέρα της στην Αμερική μέχρι και το '47. Μια επιτυχημένη ακρόαση της δίνει την δυνατότητα να τραγουδήσει στην "Τζιοκόντα" στην Βερόνα της Ιταλίας όπου την βλέπει ο κατά είκοσι χρόνια μεγαλύτερος της Ιταλός Βιομήχανος Τζοβάννι Μενεγκίνι.Ο άνθρωπος που θα την λατρέψει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη και μετά τον γάμο τους το '49 θα την μανατζάρει και θα την κατευθύνει καλλιτεχνικά με την Μαρία να εξελίσσεται σε απόλυτη Ντίβα της Όπερας ερμηνεύοντας τα σπουδαιότερα έργα στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Η ιστορία της ζωής της στην συνέχεια είναι πλέον γνωστή με τον θρυλικό έρωτα της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, τον άνθρωπο που θα καθορίσει την ζωή και την μετέπειτα καριέρα της. Μια ζωή βγαλμένη από παραμύθι, γεμάτη απόλυτη δόξα, τεράστιες επιτυχίες, μεγάλους έρωτες και προδοσίες, από ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο που κατάφερε να συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη με την ανυπέρβλητη φωνή του.#vintagegreece#mariacallas#legends#greeklegends#greeksingers#greekcinema

