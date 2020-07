Siena 1995. Σπουδαστής στο ωδείο Nino Rota Conservatorio di Bari, βλέπω στον πίνακα ανακοινώσεων έναν διαγωνισμό για νέους συνθέτες για ένα καλοκαιρινό τμήμα στην Accademia Musicale Chigiana di Siena με θέμα «μουσική για κινηματογράφο». Μαέστρος και καθηγητής του τμήματος, ο Ennio Morricone. Έκανα την αίτηση, έστειλα ένα έργο 32 μέτρων και έγινα δεκτός. Από τα φοιτητικά μου χρόνια και όλα τα χρόνια που έχω περάσει στα Ωδεία, αυτή είναι η στιγμή που ξεχωρίζω, αυτή που μου έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Ένας χείμαρρος δημιουργικός, ένας άνθρωπος με καλοσύνη και ευγένεια, ένας σύγχρονος κλασικός, συνεχιστής της μεγάλης σχολής του Mahler, του Puccini και άλλων. Οπαδός της μελωδίας και αξεπέραστος στο είδος του. Πλήρης ημερών, πλήρης μουσικών έργων και εμείς πλήρεις από την κληρονομιά που μας αφήνει. Addio caro maestro. #enniomorricone #addiomaestro

