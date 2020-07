ΜΟΥΣΙΚΗ

Την τελευταία του πνοή στα 47 του χρόνια άφησε ο Malik B, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των «The Roots». Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο ξάδερφός του, Ντον Τσάμπιον με ανάρτησή του στο Twitter.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

«Ήταν τόσο ταλαντούχος και με μεγάλη καρδιά. Ακόμα θυμάμαι όταν ξεκίναγε με τους τους The Roots. Είχε δώσει σε εμένα και τον πατέρα μου μια κασέτα με τα τραγούδια τους. Μου λείπεις ήδη Malik», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Τσάμπιον.

Mourning my beloved cousin today. He was so talented and had a huge heart. I still remember when he and The Roots were starting out. He'd give me and my dad their cassette tapes to listen to. I miss you already, Mailk. #RIP ❤️ https://t.co/UMQeXJsWmf — Don Champion (@DonChampionTV) July 29, 2020

Τον θάνατο του 47χρονου επιβεβαίωσαν και οι The Roots γράφοντας στα social media: «Με βαριά καρδιά και δάκρυα στα μάτια, σας ενημερώνουμε με οδύνη για τον θάνατο του αγαπημένου μας αδερφού και μέλους των Roots, Malik Abdul Baset. Μπορείτε να τον θυμάστε για την αφοσίωσή του στο Ισλάμ και ως έναν από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Ζητάμε να σεβαστείτε την οικογένειά του και όλους τους δικούς του ανθρώπους σε αυτό το μεγάλο πένθος για την απώλειά του».

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP — The Roots (@theroots) July 29, 2020

Ο Malik B συμμετείχε στα πρώτα τέσσερα άλμπουμ των The Roots: Organix (1993), Do You Want More?!!!??! (1994), Illadelph Halflife (1996) και Things Fall Apart (1999). Το 1999 αποχώρησε από τη μπάντα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο Street Assault το 2005.