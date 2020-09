ΜΟΥΣΙΚΗ

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του πασίγνωστου DJ και παραγωγού, Έρικ Μορίλο, σε ηλικία 49 ετών.

Ο Μορίλο που έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το χιτ του 1993, «I Like To Move It» βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μαϊάμι το πρωί της Τρίτης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Ο Έρικ Μορίλο, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στην Κολομβία και στη συνέχεια επέστρεψε στις ΗΠΑ. Είχε κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Best International DJ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο, ο Μορίλο συνελήφθη έπειτα από καταγγελία γυναίκας ότι τη βίασε σε πάρτι που γνωρίστηκαν. Ο DJ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων και επρόκειτο να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου την ερχόμενη Πέμπτη.